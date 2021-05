Sothebyʼs продал картину Бэнкси «Любовь витает в воздухе» за 13 миллионов долларов. И впервые разрешил покупателю расплатиться криптовалютой

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Sothebyʼs

Аукционный дом Sothebyʼs на торгах 12 мая продал картину уличного художника Бэнкси «Love Is In The Air» («Любовь витает в воздухе»). Она стала первым физическим лотом в 277-летней истории Sothebyʼs, который можно было купить не только за обычные деньги, но и за криптовалюту — биткоин или эфириум.

Картина ушла с молотка за 12,9 миллиона долларов. Это более чем в два раза выше , который составлял от трех до пяти миллионов долларов. Торги продолжались 14 минут. В ответ на запрос «Медузы» в Sothebyʼs уточнили, что победитель сделал ставку в долларах. Оплату за работу он пока не осуществил; какую валюту он выберет, в аукционном доме не знают.

Бэнкси создал граффити «Любовь витает в воздухе» (другие названия — «Ярость» и «Метатель цветов») в 2003 году в Вифлееме, вскоре после строительства стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан. Позднее художник не раз повторял эту работу в разном виде.

Sothebyʼs объявил, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за картину Бэнкси, в начале мая. Для этого аукционный дом заключил соглашение с криптобиржей Coinbase. Глава Sothebyʼs Чарльз Стюарт объяснил внедрение нового метода оплаты растущим интересом к криптовалютам и .

«Очевидно, что существует большая аудитория, интересующаяся эстетикой и возможностями NFT. Почему бы не распространить это и на мир физического искусства?» — заявил Стюарт CNBC.

В апреле Sothebyʼs впервые выставил на торги NFT-арт. Аукционный дом продал ряд работ анонимного цифрового художника Pak в виде невзаимозаменяемых токенов. За них заплатили в общей сложности 16,8 миллиона долларов.

В марте аукционный дом Christieʼs продал за рекордные 69,3 миллиона долларов привязанную к NFT работу художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Она представляла собой JPG-файл, состоящий из пяти тысяч изображений. В ходе торгов Christieʼs впервые принимал для оплаты эфириум.

