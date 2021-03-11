JPG-файл художника Beeple продали за 69 миллионов долларов как NFT-токен. Это рекорд

Аукционный дом Christieʼs продал работу «Everydays: The First 5000 Days» художника Майка Винкельманна, известного как Beeple, за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемого токена ( ), сообщается на сайте аукционного дома. Это рекордная цена за NFT.

На аукцион выставили JPG-файл — коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.

Christieʼs Images / Reuters / Scanpix / LETA

Как сообщает The New York Times, аукцион проходил в течение двух недель, торги начались со стартовой цены 100 долларов. В последние несколько секунд торгов поступило множество заявок, из-за чего аукцион продлили на две минуты.

Стоимость работы Beeple стала третьей по величине аукционной ценой за произведение ныне живущего художника — после Джеффа Кунса (91,1 миллиона долларов) и Дэвида Хокни (90,3 миллиона долларов).

Цена цифрового произведения Beeple превзошла стоимость многих физических картин таких художников, как Эжен Делакруа, Марсель Дюшан и Франсиско Гойя, отмечает NYT.

«Everydays: The First 5000 Days» — первая работа в виде NFT, проданная Christieʼs за свою 255-летнюю историю. В ходе торгов аукционный дом впервые принимал для оплаты криптовалюту Ethereum.