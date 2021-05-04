Аукционный дом Sothebyʼs впервые продаст культовую картину Бэнкси за криптовалюту

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Аукционный дом Sothebyʼs выставил на торги картину уличного художника Бэнкси «Love Is In The Air» («Любовь витает в воздухе»), которую можно будет купить за криптовалюту — биткоин или эфириум. Об этом говорится в сообщении (.pdf) Sothebyʼs.

Аукцион состоится 12 мая в Нью-Йорке. работы Бэнкси составил три-пять миллионов долларов. В заявлении Sothebyʼs сказано, что торги проведут в долларах, но покупатели впервые смогут расплатиться криптовалютой. Такую возможность аукционный дом предоставит вместе с компанией Coinbase.

Бэнкси создал граффити «Love Is In The Air» в 2003 году в Вифлееме, Палестина, вскоре после строительства стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.

В марте 2021 года аукционный дом Christieʼs впервые согласился принять эфириум в качестве средства оплаты на торгах, на которые выставили работу «Everydays: The First 5000 Days» художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Произведение — JPG-файл, состоящий из пяти тысяч изображений, — продали за 69,3 миллиона долларов в виде невзаимозаменяемого токена ( ).

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