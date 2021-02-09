Эксперты Всемирной организации здравоохранения на рынке морепродуктов Хуанань в Ухани, 31 января 2021 года Getty Images

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались об итогах поездки в Ухань — китайский город, откуда началась пандемия коронавируса. Команда специалистов ВОЗ прибыла туда 14 января, чтобы установить происхождение вируса SARS-CoV-2. Две недели эксперты провели в карантине, общаясь со своими китайскими коллегами удаленно. Затем они посетили ряд объектов в Ухани — в частности, рынок морепродуктов Хуанань, на котором в декабре 2019 года впервые обнаружили SARS-CoV-2 и который считался источником этого вируса, а также несколько инфекционных больниц города и Уханьский институт вирусологии.

«Изменилась ли кардинально картина, которая у нас была раньше? Не думаю», — заявил глава группы экспертов ВОЗ, специалист по продовольственной безопасности и инфекциям Питер Бен Эмбарек. По его словам, специалисты подтвердили версию о том, что COVID-19 начал распространяться в Ухани в декабре 2019 года. Доказательств более ранних вспышек инфекции в городе или за его пределами обнаружить не удалось. Рынок Хуанань не был источником нового заболевания: первый случай ковида в Ухани зафиксировали 8 декабря 2019-го, а первый связанный с рынком случай был выявлен только 12 декабря. То есть Хуанань стал лишь одним из мест распространения вируса: в городе также заболевали люди, не имеющие отношения к этому рынку.

Доказательства указывают на естественное происхождение SARS-CoV-2, заявил Эмбарек. По его словам, природным источником этого и похожих вирусов являются летучие мыши. Но в Ухани нет такой крупной популяции летучих мышей, от которых вирус мог бы передаться напрямую человеку, поэтому ученые склоняются к версии о том, что промежуточным звеном передачи стало другое животное. Какое именно — пока неизвестно. Вирусолог Марион Купманс отметила, что на рынке Хуанань продавались животные, которые предположительно или точно восприимчивы к коронавирусу: кролики, хорьки, барсуки, бамбуковые крысы. При этом эксперты ВОЗ считают возможной и другую версию распространения SARS-CoV-2 — через поверхность замороженных продуктов.

Версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2 группа ВОЗ назвала «крайне маловероятной». «Не было сообщений о том, что этот вирус или другой, тесно связанный с ним, изучался в какой-либо лаборатории в мире. Кроме того, мы изучили лабораторию в Уханьском институте вирусологии; очень маловероятно, что из такого места могла произойти утечка», — заявил Эмбарек. Слухи о том, что коронавирус создали в Китае, а потом случайно или намеренно распространили по миру, циркулировали с начала пандемии. Бывший президент США Дональд Трамп говорил о наличии доказательств того, что вирус был разработан в Институте вирусологии в Ухани, и предлагал называть ковид . Китай, как и ВОЗ, с самого начала отвергали гипотезу о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.

Раньше Китай не стремился сотрудничать с ВОЗ в расследовании происхождения коронавируса. В мае 2020 года представитель организации в Китае Годен Галеа жаловался, что власти страны начали изучать этот вопрос, но не пригласили ВОЗ присоединиться к процессу. В декабре 2020-го агентство Associated Press писало, что Китай жестко контролирует научные исследования о происхождении SARS-CoV-2 и ограничивает доступ к местам обитания летучих мышей. Предполагалось, что скрытность властей КНР объяснялась политизированностью вопроса о происхождении вируса и обвинениями — в частности, со стороны США, — в том, что Китай виноват в пандемии. В ответ на это власти КНР намекали, что вирус в страну могли завезти как раз американцы.

Ольга Корелина