Власти Китая молчали об эпидемии коронавируса шесть дней. За это время в стране заразились три тысячи человек: Associated Press

Доставка пациента в больницу Ухани, 17 января 2020 года Getty Images

Руководство Китая поняло, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и вызвать эпидемию по меньшей мере на шесть дней раньше, чем заявило об этом, свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении Associated Press. Как отмечает агентство, это была не первая и не самая длительная задержка, которую допустили китайские власти, но она, вероятно, пришлась на ключевой момент в развитии эпидемии и позволила коронавирусу сильнее распространиться. За шесть дней молчания чиновников заболели около трех тысяч китайцев.

После появления первых пациентов с коронавирусом в Ухани на десять дней перестали регистрировать новых зараженных. Врачам запрещали говорить о вирусе и носить маски

Центральная больница города Ухань начала принимать пациентов с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом, 29 декабря. Все они посещали городской рынок морепродуктов. Власти почти сразу объявили о новой инфекции, но отметили, что свидетельств ее передачи от человека к человеку нет. Между тем, уже через несколько дней похожие симптомы стали проявляться у пациентов, которые на рынок морепродуктов не ходили, и у медперсонала больницы. Врачи заподозрили, что вирус все-таки передается от человека к человеку. Но когда они сообщили о своих подозрениях в городскую комиссию по здравоохранению, их обвинили в нагнетании паники, запретили рассказывать о вирусе и даже носить маски. Нарушителей запрета вызывали на беседы к начальству и в полицию.

История врача Ли Вэньляна Китайский врач еще 30 декабря предупредил о коронавирусе — но тогда ему никто не поверил. В итоге он заразился сам и умер

Врачам также запретили писать в карточках пациентов диагноз «вирусная пневмония» — только «легочная инфекция». В результате комиссия по здравоохранению города Ухань после регистрации первых четырех десятков зараженных перестала регистрировать новые случаи коронавируса: с 5 по 10 января и с 12 по 16 января в городе их официально не было. Тогда же в Ухань прибыли две группы экспертов, чтобы проверить возможность передачи вируса от человека к человеку. Они не смогли это подтвердить. Возможно, потому что проверяли только пациентов с тяжелой пневмонией, посещавших рынок морепродуктов, пояснил Associated Press эпидемиолог из Университета Гонконга Бенджамин Коули.

Позднее, когда коронавирус охватил весь Китай, администрацию Ухани обвинили в том, что они не восприняли эпидемию серьезно, продолжали готовиться к встрече Нового года по лунному календарю 25 января и даже успели провести банкет на 40 тысяч человек. Власти оправдывались, что им не дали санкции на распространение информации. Но, как заявил Associated Press неназванный эксперт в области здравоохранения, опасность коронавируса недооценили не только власти Ухани, но и , получавший от них информацию. «Центр действовал вяло, полагая, что все в порядке», — считает источник Associated Press.

Обвинения в адрес властей Ухани Китайские чиновники утаили часть информации о коронавирусе. Возможно, они гораздо раньше знали, насколько он опасен Рассказываем о первых днях распространения вируса

Власти Китая осознали опасность коронавируса, когда он выбрался за пределы страны. Но публично предупредили об этом только шесть дней спустя

Осознать серьезность положения китайских руководителей заставило приближение Нового года по лунному календарю, во время которого китайцы разъезжаются на каникулы, и первый случай коронавиуса за пределами страны. Его зафиксировали в Таиланде 13 января, а уже 14 января глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй провел совещание с руководителями региональных отделений ведомства. Согласно отчету о совещании, полученному Associated Press, Ма Сяовэй заявил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и представляет не меньшую опасность, чем вирус атипичной пневмонии в 2003 году. По словам Ма Сяовэя, госаппарат должен сплотиться вокруг лидера страны Си Цзинпина и сохранять стабильность в обществе.

15 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний принял меры экстренного реагирования высочайшего уровня, говорится во внутреннем приказе ведомства. Были созданы 14 рабочих групп по сбору информации о коронавирусе, обучению медиков, контролю за лабораториями. Властям Ухани поручили прекратить массовые мероприятия и начать проверку температуры пассажиров в аэропортах, на автобусных и железнодорожных станциях. Официальное число зараженных в городе, до этого не менявшееся, стало расти: 17 января — 4 человека, 18 января — 17 человек, 19 января — 136 человек.

Национальная комиссия здравоохранения отправила в региональные отделения 63-страничную инструкцию по борьбе с коронавирусом. Она предписывала проверять подозрительные случаи, готовить места для новых пациентов и выдавать врачами и медсестрам защитные костюмы. Инструкция предназначалась для внутреннего пользования. На публике же китайские власти все еще пытались преуменьшить опасность коронавируса. «Мы достигли понимания того, что риск устойчивой передачи вируса от человека к человеку низок», — заявил 15 января один из руководителей Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ли Кун.

Только 20 января председатель КНР Си Цзиньпин впервые высказался об эпидемии, заявив, что ее необходимо воспринимать серьезно. В тот же день известный китайский биолог, академик Чжун Наньшань официально подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку. Таким образом, власти Китая объявили об эпидемии на шесть дней позже, чем начали на нее реагировать. Почему так произошло, неизвестно. Как пишет Associated Press, одной из причин могло стать нежелание переносить так называемые , которые проходят в марте и считаются одними из главных политических событий в стране (позднее их все-таки пришлось отложить).

Одни эксперты считают, что китайские власти пропустили начало эпидемии. Другие уверены, что все не так страшно

Эксперты расходятся в оценке действий властей Китая. Одни уверены, что, если бы карантин ввели на шесть дней раньше, пациентов было бы намного меньше. Другие отмечают, что власти Китая начали готовиться к эпидемии сразу, хоть и не сказали об этом. «Возможно, они не сказали правильные вещи, но они сделали правильные вещи», — сказал бывший глава китайского офиса Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рэй Йип. Если чиновники в области здравоохранения поднимут тревогу преждевременно, это может подорвать их авторитет и способность мобилизовать людей, считает эпидемиолог из Университета Гонконга Бенджамин Коули.

Associated Press отмечает, эта шестидневная задержка не была первой или самой длительной, которую допустили китайские власти, но она пришлась на ключевой момент в развитии эпидемии. По официальным данным на 20 января, в Китае было 278 подтвержденных случаев коронавируса — но количество неучтенных случаев исчислялось уже тысячами. Только за шесть дней молчания властей в стране появилось более трех тысяч новых зараженных, пишет Associated Press со ссылкой на документы китайских властей и оценку ученых.

Пересказала Ольга Корелина