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Траур по погибшим от коронавируса в Китае. Фотография

Источник: Meduza
4 апреля в Китае объявлено днем общенационального траура по людям, умершим от коронавирусной инфекции COVID-19, и врачам, погибшим во время эпидемии. Очагом распространения заболевания стал город Ухань в провинции Хубэй (на фото). Всего в Китае коронавирус <a href="https://meduza.io/feature/2020/03/05/poslednie-dannye-po-koronavirusu-vo-vsem-mire-tablitsa" target="_blank">обнаружили</a> у 82 тысяч человек, из них 3,3 тысячи человек умерли, более 76 тысяч выздоровели.
4 апреля в Китае объявлено днем общенационального траура по людям, умершим от коронавирусной инфекции COVID-19, и врачам, погибшим во время эпидемии. Очагом распространения заболевания стал город Ухань в провинции Хубэй (на фото). Всего в Китае коронавирус обнаружили у 82 тысяч человек, из них 3,3 тысячи человек умерли, более 76 тысяч выздоровели.
Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / Scanpix / LETA