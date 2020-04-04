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Траур по погибшим от коронавируса в Китае. Фотография
07:37, 4 апреля 2020
Источник: Meduza
4 апреля в Китае объявлено днем общенационального траура по людям, умершим от коронавирусной инфекции COVID-19, и врачам, погибшим во время эпидемии. Очагом распространения заболевания стал город Ухань в провинции Хубэй (на фото). Всего в Китае коронавирус
обнаружили
у 82 тысяч человек, из них 3,3 тысячи человек умерли, более 76 тысяч выздоровели.
Xiao Yijiu / Xinhua / ZUMA / Scanpix / LETA
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