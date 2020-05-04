ВОЗ назвала спекулятивным заявление Майка Помпео о том, что коронавирус распространился из лаборатории в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространился из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, пишет Reuters.

ВОЗ не получила от США конкретных данных о происхождении вируса, сказал Райан. Он отметил, что секвенирование генома показало, что вирус имеет естественное происхождение.

Майк Помпео заявил 3 мая о существовании доказательств того, что вирус распространился из лаборатории в городе Ухань. При этом госсекретарь отмечал, что не ставит под сомнение выводы спецслужб США о том, что люди не создавали коронавирус.