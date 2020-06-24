Трамп предложил называть коронавирус «кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп предложил называть новую коронавирусную инфекцию «кунг-флю» (производное от китайских боевых искусств кунг-фу и flu — грипп).

Выступая 23 июня на предвыборном митинге в Финиксе, штат Аризона, президент заявил, что мог бы придумать 19 или 20 других названий для COVID-19, например, «уханьский вирус» или «китайский грипп». Когда же Трамп произнес слово «кунг-флю», собравшиеся на митинге начали бурно аплодировать. Также президент заметил, что многие не понимают значение цифры 19 в названии вируса.

Американский лидер не впервые акцентирует внимание на китайском происхождении коронавируса. Такую же речь он произносил 20 июня на митинге своих сторонников в Талсе, штат Оклахома.

Trump calls coronavirus 'kung flu' and says he slowed testing Guardian News

Многие посчитали эти слова президента проявлением расизма. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что не считает фразу президента о «кунг-флю» оскорбительной.