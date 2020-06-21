Трамп провел предвыборный митинг на полупустом стадионе. Похоже, во всем виноват не коронавирус, а тиктокеры

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Президент США Дональд Трамп возобновил предвыборную кампанию, прерванную с началом пандемии коронавируса. 20 июня он выступил перед своими сторонниками на митинге на крытой спортивной арене BOK Center в городе Талса, штат Оклахома.

Еще в начале недели пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Брэд Парскейл заявил, что на участие в мероприятии было подано более миллиона заявок. При этом арена, выбранная для митинга, вмещает 19 тысяч человек, поэтому организаторы митинга предусмотрели дополнительное выступление президента на открытом воздухе для всех тех, кто не сможет попасть на основное мероприятие. В итоге же на самом митинге собралось всего чуть более 6 тысяч человек, и во время выступления президента можно было наблюдать пустые трибуны.

Тот же Парскейл обвинил в провале митинга СМИ, а также «радикальных протестующих», которые мешали сторонникам Трампа попасть на арену. Однако журналисты, присутствовавшие на мероприятии, заявили, что не заметили в районе BOK Center значительного числа противников президента.

Согласно опросу Fox News, 59% американцев считают, что в нынешних условиях проведение массовых мероприятий, даже с соблюдением всех норм безопасности, пока еще опасно и может привести к новым вспышкам заболевания коронавирусом. Но судя по всему, причиной низкой посещаемости митинга в Талсе стали даже не опасения по поводу COVID-19, а кампания, запущенная в TikTok и других соцсетях.

Trump Rally Tulsa 100s & 100s of Empty seats — What happened To Trumps Million people going Tony Dortie — 24/7 Eyes

Противники Трампа призвали регистрироваться на митинг в Оклахоме, но лишь для того, чтобы зарезервировать бесплатные билеты и не приходить на само мероприятие. К призыву неожиданно массово присоединились любители кей-попа, пишет The New York Times. Они бронировали места под фейковыми почтовыми адресами и номерами мобильных телефонов, публикуя об этом вирусные тиктоки. Через сутки-двое пользователи удаляли или скрывали свои видео, чтобы организаторы митинга не узнали о готовящемся пранке.

Одним из инициаторов кампании оказалась «тикток-бабушка», 51-летняя жительница Айовы Мэри Джо Лопп, которую возмутило, что митинг Трампа в Оклахоме был назначен на 19 июня, когда в стране отмечается День отмены рабства (в итоге митинг все-таки перенесли на день позже). Она записала тикток с инструкцией для подростков, как обмануть организаторов. Ее видео собрало более 700 тысяч лайков. По ее словам, дополнительным бонусом к провалу митинга в Талсе стало то, что предвыборный штаб Трампа собрал огромную базу фейковых персональных данных, которую он нигде не сможет использовать.

«Американские подростки нанесли жестокий удар по Дональду Трампу», — признал у себя в твиттере один из давних стратегов республиканцев Стив Шмидт. «Слава зумерам! Я так вами горжусь», — написала Александрия Окасио-Кортес, самая молодая конгрессвумен США, представитель Демократической партии.

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