Официальный представитель МИД Китая допустил, что коронавирус в страну могли занести американские военные

Новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли занести американские военные, написал в твиттере официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он выложил в твиттер видео с фрагментом выступления главы Центров по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) США Роберта Редфилда в Конгрессе 10 марта. На видео Редфилд признает, что у некоторых американцев, которые, как считалось, умерли от гриппа, после смерти нашли коронавирус.

«Когда в США появился „нулевой“ пациент? Сколько людей инфицированы?<…> Возможно, американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте прозрачны! Обнародуйте данные [о зараженных коронавирусом]! США должны все нам объяснить!» — прокомментировал заявление главы CDC Чжао Лицзянь.

Как пишет гонконгское издание South China Morning Post, чиновник мог иметь в виду последние Всемирные военные игры, которые прошли в Ухани в октябре 2019 года и в которых участвовали военнослужащие из США.

Bloomberg отмечает, что после комментария о заявлении главы CDC Чжао Лицзянь также выложил в твиттер две ссылки на статьи с сайта GlobalResearch, который продвигает различные конспирологические теории.

Ранее американские официальные лица, в том числе президент США Дональд Трамп, использовали выражения «китайский вирус» и «уханьский вирус» в отношении коронавируса 2019-nCoV. Китайский МИД указывал, что окончательные выводы о происхождении вируса пока не сделаны.

В начале марта The Washington Post сообщила о появлении в китайских СМИ и соцсетях теорий о том, что коронавирус зародился в США. Эксперты предположили, что эти слухи инспирировало или как минимум поддерживало правительство Китая.

В феврале Госдепартамент США сообщил, что связанные с Россией аккаунты в соцсетях распространяют дезинформацию о том, что коронавирус — это биологическое оружие, созданное ЦРУ, с помощью которого США пытаются вести экономическую войну с Китаем и «продвигать антикитайские идеи».