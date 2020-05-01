Китай не допустил ВОЗ к расследованию о происхождении коронавируса

Китайские власти начали расследование о происхождении коронавируса, но не пригласили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к нему. Об этом Sky News заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа.

«Мы знаем, что какое-то национальное расследование проводится, но на данном этапе нас не пригласили к нему присоединиться», — сказал Галеа.

По его словам, ВОЗ направляет запросы об участии в расследовании в Национальную комиссию здравоохранения Китая и другим китайским властям.

На вопрос, есть ли, по его мнению, веская причина не приглашать ВОЗ к участию в расследовании, Галеа ответил отрицательно.

По его словам, изучить происхождение вируса очень важно, чтобы не допустить повторения эпидемии.

Власти Китая заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение. ВОЗ придерживается такого же мнения. Организация считает, что он передался человеку от летучих мышей, а не был создан или изменен в лаборатории.

30 апреля офис директора Национальной разведки США согласился с естественным происхождением коронавируса. При этом американская разведка расследует версию о том, что вирус случайно «сбежал» из Института вирусологии в Ухани.

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства версии об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Ранее об этих доказательствах говорили источники Fox News — одного из любимых каналов Трампа.

Источники CNN и The Washington Post 30 апреля сообщили, что администрация Трампа рассматривает возможность наказать Китай за пандемию коронавируса. В числе обсуждаемых мер — санкции, аннулирование американских долговых обязательств и введение новой торговой политики.