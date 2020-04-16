Fox News: «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник Института вирусологии в Ухани

Первый заразившийся новым типом коронавируса работал в Институте вирусологии в Ухани. Об этом пишет Fox News со ссылкой на источники, «знакомые с деталями действий правительства Китая на ранних этапах эпидемии и видевшие соответствующие документы».

Предполагается, что сотрудник Института вирусологии подхватил вирус от летучей мыши и вынес его в город. При этом в самом институте вирус появился не в качестве биологического оружия, а в результате попыток Китая превзойти США в возможностях обнаружения вирусов и борьбы с ними.

Fox News задал президенту США Дональду Трампу вопрос о лабораторном происхождении коронавируса на пресс-брифинге. «Мы все чаще и чаще слышим эту историю. <…> Мы проводим очень тщательное изучение этой ужасной ситуации», — ответил Трамп.

Источники CNN также заявили, что американские власти расследуют теорию о случайной утечке вируса из уханьского Института вирусологии. Но, по их словам, это лишь одна из многих версий происхождения вируса, которые подвергаются проверке.

Fox News — американский новостной телеканал, который публично поддерживает республиканцев. Его называли одним из любимых каналов Дональда Трампа. Сам Трамп ранее неоднократно намекал, что считает Китай виновным в широком распространении коронавируса в мире.

Теорию об утечке коронавируса из уханьского Института вирусологии высказывали сторонники Трампа, в том числе республиканцы в Конгрессе США. Власти Китая утверждают, что вирус не был создан в институте, а его распространение не было результатом утечки. По официальной версии, источником вируса стал рынок морепродуктов в Ухани.

Глава Марк Майли 14 апреля заявил, что совокупность доказательств указывает на естественное происхождение нового типа коронавируса, но окончательно эта версия пока не принята.