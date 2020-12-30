AP: Китай сделал государственной тайной исследования о происхождении вируса, вызывающего COVID-19

Руководство КНР жестко контролирует исследования о происхождении вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Об этом пишет Associated Press.

Правительство Китая выделяет гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение вируса. Чиновники следят за выводами исследований и требуют, чтобы перед публикацией их одобрила специальная группа при правительстве КНР, утверждает AP.

Кроме того, по данным агентства, «под пристальным вниманием властей» Китая находятся пещеры в провинции Юньнань (юг Китая), в которых живут .

Корреспонденты AP не смогли попасть в несколько пещер в Юньнани: как утверждает агентство, их не пропустили туда агенты госбезопасности КНР, которые следовали за журналистами по всей провинции.

Особенно тщательно охраняют заброшенную шахту, населенную летучими мышами, у которых в 2013 году обнаружили вирус RaTG13 — он оказался ближайшим генетическим родственником SARS-CoV-2.

С началом эпидемии COVID-19 китайские ученые начали исследовать животных, которые потенциально были первоисточником SARS-CoV-2. В том числе живущих в Юньнани летучих мышей, отмечает AP.

В феврале 2020 года государственные СМИ КНР сообщили, что команда ученых, получившая правительственный грант в 214 тысяч долларов, собрала в Юньнани сотни образцов летучих мышей и других животных для исследования.

Данные этого исследования все еще не опубликованы, отмечает AP. Ученые, у которых нет государственной поддержки, рассказали AP, что им «чрезвычайно трудно» получить разрешение на изучение животных на юге Китая.

О сложностях с физическим доступом в пещеры провинции Юньнань в декабре 2020 года также сообщало BBC News. И AP, и BBC News отмечали, что официальной информации об исследованиях происхождения SARS-CoV-2 от Китая очень мало. При этом «китайская пропаганда» утверждает, что вирус появился не в КНР, уточняет BBC News.