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«Когда Китай сделал первые объявления, ковид уже был в Москве» Глава департамента информационных технологий Москвы заявил, что первые заболевшие появились в городе еще в январе

Источник: Хабр
Станислав Красильников / ТАСС / Vida Press

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил в интервью «Хабру», что коронавирусная инфекция появилась в Москве в середине-конце января. Первым на это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Во время интервью Лысенко рассказал, что из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме с момента распространения COVID-19 в Москве в середине-конце января.

«Команда работает 24 на 7 с момента, как у нас это все началось. Это, значит, примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было… середина-конец января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко.

Хабр

Официально о первом россиянине с коронавирусом Роспотребнадзор сообщил 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москву из Италии 23 февраля. Уже 6 марта власти Москвы сообщили, что этот человек выздоровел.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусом выше официальных данных. По его словам, в Москве заражены около 300 тысяч человек, или 2-2,5% жителей города. На тот момент официально сообщалось, что COVID-19 выявили у более 92 тысяч человек в Москве.

С 15 мая в Москве проводят массовое тестирование на антитела к коронавирусу. К 23 мая анализы сдали 50 тысяч человек, у 12,5% из них выявили антитела иммуноглобулина G. К 1 июня, по оценке вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, анализы на антитела сдали около 200-250 тысяч человек. Ракова не уточняла, у какого процента обследованных людей обнаружили антитела.

По состоянию на 2 июня коронавирус в России выявили у 423 741 человека, из них 5037 человек умерли, еще 186 985 человек выздоровели. В Москве COVID-19 диагностировали у 185 374 человек, из них 2624 человека умерли, еще 88269 человек выздоровели.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

185 374 (+2 286)
2 624 (+71)
88 269 (+6 030)
94 481

2

Московская область

40 455 (+732)
495 (+22)
8 809 (+387)
31 151

3

Санкт-Петербург

16 689 (+376)
223 (+10)
6 008 (+260)
10 458

4

Нижегородская область

10 503 (+354)
111 (+7)
3 980 (+233)
6 412

5

Свердловская область

6 024 (+292)
31 (+2)
2 510 (+173)
3 483

6

Дагестан

5 228 (+132)
271 (+11)
4 457 (+15)
500

7

Ростовская область

5 195 (+253)
40 (+2)
1 834 (+92)
3 321

8

Красноярский край

4 530 (+150)
40 (+1)
1 259 (+199)
3 231

9

Калужская область

4 092 (+83)
32 (+1)
1 614 (+108)
2 446

10

Тульская область

4 074 (+106)
39 (+3)
1 921 (+106)
2 114
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
423 741
5 037
186 985
231 719
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 19:06 02.06.2020 (по московскому времени)

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Александр Бакланов