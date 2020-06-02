«Когда Китай сделал первые объявления, ковид уже был в Москве» Глава департамента информационных технологий Москвы заявил, что первые заболевшие появились в городе еще в январе

Станислав Красильников / ТАСС / Vida Press

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил в интервью «Хабру», что коронавирусная инфекция появилась в Москве в середине-конце января. Первым на это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Во время интервью Лысенко рассказал, что из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме с момента распространения COVID-19 в Москве в середине-конце января.

«Команда работает 24 на 7 с момента, как у нас это все началось. Это, значит, примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было… середина-конец января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко.

Хабр

Официально о первом россиянине с коронавирусом Роспотребнадзор сообщил 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москву из Италии 23 февраля. Уже 6 марта власти Москвы сообщили, что этот человек выздоровел.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусом выше официальных данных. По его словам, в Москве заражены около 300 тысяч человек, или 2-2,5% жителей города. На тот момент официально сообщалось, что COVID-19 выявили у более 92 тысяч человек в Москве.

С 15 мая в Москве проводят массовое тестирование на антитела к коронавирусу. К 23 мая анализы сдали 50 тысяч человек, у 12,5% из них выявили антитела иммуноглобулина G. К 1 июня, по оценке вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, анализы на антитела сдали около 200-250 тысяч человек. Ракова не уточняла, у какого процента обследованных людей обнаружили антитела.

По состоянию на 2 июня коронавирус в России выявили у 423 741 человека, из них 5037 человек умерли, еще 186 985 человек выздоровели. В Москве COVID-19 диагностировали у 185 374 человек, из них 2624 человека умерли, еще 88269 человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 185 374 (+2 286) 2 624 (+71) 88 269 (+6 030) 94 481 2 Московская область 40 455 (+732) 495 (+22) 8 809 (+387) 31 151 3 Санкт-Петербург 16 689 (+376) 223 (+10) 6 008 (+260) 10 458 4 Нижегородская область 10 503 (+354) 111 (+7) 3 980 (+233) 6 412 5 Свердловская область 6 024 (+292) 31 (+2) 2 510 (+173) 3 483 6 Дагестан 5 228 (+132) 271 (+11) 4 457 (+15) 500 7 Ростовская область 5 195 (+253) 40 (+2) 1 834 (+92) 3 321 8 Красноярский край 4 530 (+150) 40 (+1) 1 259 (+199) 3 231 9 Калужская область 4 092 (+83) 32 (+1) 1 614 (+108) 2 446 10 Тульская область 4 074 (+106) 39 (+3) 1 921 (+106) 2 114 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 423 741 5 037 186 985 231 719

Актуально на 19:06 02.06.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 19:06 02.06.2020 (по московскому времени)

Александр Бакланов