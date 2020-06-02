«Когда Китай сделал первые объявления, ковид уже был в Москве» Глава департамента информационных технологий Москвы заявил, что первые заболевшие появились в городе еще в январе
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил в интервью «Хабру», что коронавирусная инфекция появилась в Москве в середине-конце января. Первым на это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Во время интервью Лысенко рассказал, что из-за эпидемии коронавируса сотрудники департамента работают в круглосуточном режиме с момента распространения COVID-19 в Москве в середине-конце января.
«Команда работает 24 на 7 с момента, как у нас это все началось. Это, значит, примерно с середины января. Не знаю, кто как заметил, когда ковид пришел в Москву, но в реальности это было… середина-конец января. Когда там Китай первые объявления сделал, еще чего-то. На самом деле, уже был ковид здесь», — сказал Лысенко.
Официально о первом россиянине с коронавирусом Роспотребнадзор сообщил 2 марта. Это был мужчина, вернувшийся в Москву из Италии 23 февраля. Уже 6 марта власти Москвы сообщили, что этот человек выздоровел.
7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусом выше официальных данных. По его словам, в Москве заражены около 300 тысяч человек, или 2-2,5% жителей города. На тот момент официально сообщалось, что COVID-19 выявили у более 92 тысяч человек в Москве.
С 15 мая в Москве проводят массовое тестирование на антитела к коронавирусу. К 23 мая анализы сдали 50 тысяч человек, у 12,5% из них выявили антитела иммуноглобулина G. К 1 июня, по оценке вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, анализы на антитела сдали около 200-250 тысяч человек. Ракова не уточняла, у какого процента обследованных людей обнаружили антитела.
По состоянию на 2 июня коронавирус в России выявили у 423 741 человека, из них 5037 человек умерли, еще 186 985 человек выздоровели. В Москве COVID-19 диагностировали у 185 374 человек, из них 2624 человека умерли, еще 88269 человек выздоровели.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Дагестан
7
Ростовская область
8
Красноярский край
9
Калужская область
10
Тульская область
Актуально на 19:06 02.06.2020 (по московскому времени)