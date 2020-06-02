В России выявлены 8863 новых случая COVID-19. Всего заболели более 420 тысяч человек
Источник: Стопкоронавирус.рф
В России на утро 2 июня зарегистрированы 8863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 9035 случаев заболевания. Общее число инфицированных достигло 423 741 человека.
Больше всего заболевших в Москве (+2286 человек за сутки), Подмосковье (+732), Санкт-Петербурге (+376), Нижегородской (+354), Свердловской (+292) и Ростовской (+253) областях.
По данным оперштаба, за сутки от COVID-19 умерли еще 182 пациента, а всего с начала распространения инфекции в стране — 5037 человек.
Выздоровели в общей сложности 186 985 человек (+11 108 человек за последние сутки).
В России проведены свыше 11,1 миллиона лабораторных исследований на выявление COVID-19, в том числе 228,5 тысячи тестов за последние сутки.