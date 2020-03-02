У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
У прибывшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус, сообщает Роспотребнадзор.
Заболевание проходит в легкой форме. Те, кто общался с заболевшим, находятся под медицинским наблюдением.
По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии. В Российскую Федерацию вернулся 23.02.2020 и проживал в частном доме в Московской области. 27.02.2020 г. обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.
Это шестой подтвержденный случай COVID-19 в России. Роспотребнадзор сообщал о двух заболевших, прибывших из Китая, их выписали 12 февраля. Также инфекцию обнаружили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера «Даймонд Принсесс».
На утро 2 марта случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 65 странах мира. Общее число зараженных во всем мире достигает 89 тысяч человек, 3044 человека умерли.