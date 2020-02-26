У троих россиян с лайнера «Даймонд Принсесс» подтвердили коронавирус

У троих россиян с лайнера «Даймонд Принсесс», эвакуированных в Казань, подтвердился коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Кроме того, по словам Поповой, всех заболевших пневмонией россиян в обязательном порядке будут проверять на коронавирус. «Это требование [распространяется] практически на все города страны», — цитирует Попову «Интерфакс».

Из Токио в Казань 23 февраля доставили восемь россиян, которые были на круизном лайнере «Даймонд Принсесс». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что у трех из них выявили коронавирус в легкой форме.

Еще семь россиян из числа пассажиров «Даймонд Принсесс», 25 февраля поместили в карантин во Владивостоке. Всего на борту «Даймонд Принсесс» находились 24 гражданина России. Часть из них покинула лайнер ранее, остальные, по словам Голиковой, от эвакуации отказались.

«Даймонд Принсесс» попал на карантин в японском порту 5 февраля после того, как коронавирус обнаружили у пассажира из Гонконга. Из находившихся на борту лайнера 3700 человек инфекцию нашли у 600, трое из них умерли.