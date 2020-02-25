Во Владивостоке на карантин поместили еще семерых пассажиров «Даймонд Принсесс»

Семеро граждан России из числа пассажиров круизного лайнера «Даймонд Принсесс», на котором была выявлена вспышка коронавирусной инфекции, помещены на двухнедельный карантин во Владивостоке.

Состояние госпитализированных не вызывает опасений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Ранее в Казани на карантин поместили еще восьмерых пассажиров с «Даймонд Принсесс». У троих из них во время нахождения на лайнере был выявлен коронавирус в легкой форме.

Всего на борту судна находились 24 гражданина России.

«Даймонд Принсесс» попал на карантин в порту Иокогамы в начале февраля, когда у пассажира из Гонконга был выявлен COVID-19. На борту находились около 3700 человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 человек. Четыре пассажира скончались. Лайнер считается одним из крупнейших мест распространения COVID-19 за пределами материкового Китая.