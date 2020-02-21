Южная Корея превратилась в третий крупнейший очаг коронавируса в мире Все из-за участницы местной секты, которая дважды отказалась от анализов

Санитарная обработка здания церкви Синчонджи в Тэгу. 19 февраля 2020 года Daegu Metropolitan City Namgu / AFP / Scanpix / LETA

В Южной Корее зафиксировано 204 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Страна стала третьим по масштабу очагом эпидемии после Китая (более 75 тысяч зараженных) и Японии (более 700 зараженных). Еще в начале недели пациентов с новым вирусом в Южной Корее было меньше 30, уже к четвергу их число выросло до 100, а к пятнице перевалило за 200. Главным очагом COVID-19 стал город Тэгу, который расположен в 300 километрах от Сеула и насчитывает 2,4 миллиона жителей.

Власти Южной Кореи связывают как минимум 144 случая заражения из 204 с христианской религиозной организацией . Ее основал в 1984 году южнокорейский проповедник Ли Ман Хи, называющий себя новым воплощением Иисуса Христа. Организация, которую считают сектой, насчитывает более 200 тысяч последователей в разных странах. Сообщается, что члены Синчонджи практикуют физический контакт во время служб и равнодушны к болезням. Они верят в вечную жизнь и считают, что если человек заболел и умер, это значит, что его вера была слабой.

Источником распространения коронавируса в Тэгу считают 61-летнюю последовательницу Синчонджи. Признаки инфекции у нее проявились еще 10 февраля, но она, как сообщается, дважды отказалась пройти тест на вирус, объяснив это тем, что не выезжала за границу. Женщина успела посетить по меньшей мере две воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. Она стала 31-м по счету человеком с подтвержденным коронавирусом в Южной Корее и на данный момент главным известным распространителем этого вируса в стране. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.

Вместе с ней на последних воскресных службах Синчонджи присутствовали еще более тысячи человек. Их попросили прекратить все контакты и начали тестировать на коронавирус. О признаках инфекции у себя уже сообщили 544 члена секты. Синчонджи приостановила деятельность своей общины в Тэгу, прекратила богослужения и собрания (их будут проводить в интернете) и принесла извинения, объяснив, что участница общины в Тэгу подозревала у себя обычную простуду. Основатель Синчонджи назвал происходящее «происками дьявола», призвал последователей не собираться вместе и следовать инструкциям властей.

Из-за распространения коронавируса Тэгу — четвертый по величине город в Южной Корее — объявлен «зоной особого внимания». Туда отправили дополнительных врачей, койки и медицинское оборудование. Мэр Тэгу назвал ситуацию «беспрецедентным кризисом» и призвал жителей не выходить на улицы без крайней необходимости. В больницах проверяют всех пациентов с пневмонией, закрыты детские сады и библиотеки, усилен надзор за центрами помощи пожилым людям, ограничен доступ к воинским частям. Горожане опасаются, что Тэгу может стать второй .

Кроме Тэгу, «зоной особого внимания» объявлен небольшой соседний город Чхондо. В местной больнице выявили 16 зараженных коронавирусом, один из них умер (это был первый из двух случаев смерти от нового вируса в Южной Корее). Власти выясняют, имеет ли отношение к этому очагу коронавирусной инфекции «пациентка № 31» из Тэгу. Изначально сообщалось, что она вместе с другими членами общины Синчонджи в начале февраля приезжала в больницу Чхондо на похороны брата основателя секты. Позднее власти уточнили, что женщина была в Чхондо, но не появлялась в больнице.

Ольга Корелина