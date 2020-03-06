Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел

Первый человек, который заболел коронавирусной инфекцией в Москве, выздоровел. Об этом сообщает оперативный городской штаб по борьбе с болезнью.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что в ближайшее время выздоровевший будет выписан из больницы.

О первом случае заболевания коронавирусом в Москве Роспотребнадзор сообщил 2 марта.

6 марта в Москве были зафиксированы еще пять случаев заболевания. Все заболевшие прилетели из Италии.