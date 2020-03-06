Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел
Источник: Оперштаб Москвы
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Первый человек, который заболел коронавирусной инфекцией в Москве, выздоровел. Об этом сообщает оперативный городской штаб по борьбе с болезнью.
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что в ближайшее время выздоровевший будет выписан из больницы.
О первом случае заболевания коронавирусом в Москве Роспотребнадзор сообщил 2 марта.
6 марта в Москве были зафиксированы еще пять случаев заболевания. Все заболевшие прилетели из Италии.