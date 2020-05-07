Собянин: в Москве болеют COVID-19 около 300 тысяч человек

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «России 24».

По его словам, результаты скрининговых исследований показывают, что в настоящее время заражены от 2 до 2,5% всего населения Москвы.

«Наша задача — максимально выявить этих людей. Для чего? Для того, чтобы посадить их на карантин, чтобы они не заражали других, своих соседей или коллег по работе. Если необходимо, выписать им лечение амбулаторное, чтобы не доводить их до тяжелого состояния», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в Москве за последнюю неделю было в два раза увеличено тестирование на коронавирус. «Такая огромная машина, конечно, должна дать результаты по выявлению», — добавил Собянин.

Согласно официальным данным федерального штаба по противодействию коронавирусу на 7 мая, в России выявлены 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них более 92 тысяч — в Москве. От болезни умерли 1625 человек, в том числе 905 — в столице.