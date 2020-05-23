У 12,5% участников тестирования в Москве обнаружили антитела к коронавирусу. Всего анализы сдали 50 тысяч человек

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун представил первые результаты массового тестирования на антитела к коронавирусу, стартовавшего 15 мая, сообщает «Интерфакс».

«Из более чем 50 тысяч обследованных у 12,5% выявлены антитела иммуноглобулина G. Это говорит о том, что у них формируется или сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — сказал глава Депздрава.

По словам Хрипуна, всего в Москве на антитела к коронавирусу планируют проверить от трех до шести миллионов человек.

22 мая первые результаты тестирования на антитела представила сеть медицинских лабораторий «Инвитро». По ее данным, с 18 по 21 мая в лабораториях компании анализы на качественное определение антител класса G (IgG) сдали более 40 тысяч человек, анализы 14% из них дали положительный результат.