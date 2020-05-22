У 14% участников тестирования в «Инвитро» обнаружили антитела к коронавирусу. Всего в компании анализы сдали 40 тысяч человек

Крупная сеть медицинских лабораторий «Инвитро» представила первые итоги массового тестирования на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

С 18 по 21 мая в лабораториях «Инвитро» анализы на качественное определение антител класса G (IgG) сдали более 40 тысяч человек. Тесты 14% из них дали положительный результат.

«Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа», — сообщили в «Инвитро».

Все участники тестирования не имели симптомов, были здоровы, и ранее у них не диагностировали COVID-19, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу «Инвитро».

Это первые данные об иммунизации населения к COVID-19 на базе выборки по всей России, сообщили Forbes в сети лабораторий.

Тестирование на антитела к коронавирусу проводят крупные клиники, например, «Чайка», «ДНКОМ», «Рассвет», «Европейский медицинский центр», GMS и Hadassah Medical Moscow. О планах проводить тесты объявили частные медицинские лаборатории «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.

15 мая в Москве началось бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу. На первом этапе тесты могут сдать москвичи, получившие соответствующее приглашение. С 27 мая в Москве начнут тестировать всех желающих.