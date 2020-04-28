Пять частных лабораторий начнут тестировать россиян на антитела к коронавирусу

Крупные сети медицинских лабораторий «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest намерены начать массовое к коронавирусу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Тесты призваны выявить ранние (IgM) и поздние (IgG) антитела. Анализы будут двух типов: качественные показывают наличие или отсутствие антител, а количественные определяют их концентрацию.

В первой половине мая тестирование начнет лабораторная служба «Хеликс». Их будут проводить в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Стоимость количественного теста — 4000 рублей, качественного — 2000 рублей. Во второй половине мая тестирование начнет «Инвитро». Люди без симптомов ОРВИ смогут сдать анализы в 1480 офисах компании за 950-3500 рублей.

«Гемотест» планирует начать проводить тесты к концу мая, KDL — к концу мая — началу июня. Стоимость услуги в компаниях не назвали. Когда начнет тестирование LabQuest, не уточняется.

В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу проводят только для медиков с помощью тест-системы новосибирского «Вектора». Кроме того, за 4300 рублей тесты проводит израильская клиника «Хадасса медикал» в «Сколкове». Как указывают «Ведомости», компания проводит исследования в небольших масштабах.

24 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что сейчас нет доказательств того, что человек, перенесший COVID-19 и имеющий антитела к коронавирусу, вырабатывает иммунитет к повторному заражению. ВОЗ предупредила, что страны не должны выдавать так называемые иммунные паспорта — сертификаты о наличии антител к коронавирусу. В организации подчеркнули, что нужно убедиться в точности и надежности тестов на антитела.