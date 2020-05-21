В Москве с 27 мая начнут тестировать на антитела всех желающих

Любой житель Москвы с 27 мая сможет бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу в Москве. Об этом в эфире «России 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что уже 22 мая будет опубликована первая статистика выборочного тестирования, начавшегося 15 мая.

Программа массового тестирования на антитела к коронавирусу началась в Москве 15 мая. Пока сдать бесплатный анализ на антитела могут только те москвичи, которым пришло соответствующее приглашение. Приглашения рассылаются в случайном порядке.

Утром 21 мая издания «Коммерсант» и PCR News сообщили, что Московский клинический комитет по борьбе с коронавирусом рекомендовал изолировать на две недели всех москвичей, у которых по результатам теста обнаружены антитела. Департамент здравоохранения Москвы позже сообщил, что эта информация не соответствует действительности.