Власти Москвы предложили изолировать на две недели людей с иммунитетом к коронавирусу

Московский клинический по борьбе с коронавирусом рекомендовал, чтобы люди с иммунитетом к COVID-19 (с антителами класса M и/или G), выявленным в результате теста на антитела, две недели соблюдали режим изоляции.

Рекомендации комитета от 12 мая (.pdf) опубликовало издание о молекулярной диагностике PCR News. Такой же документ есть в распоряжении «Коммерсанта», его подлинность не подтверждена.

В документе сказано, что, если тест на антитела покажет, что человек сталкивался с вирусом, то он будет должен изолироваться на две недели, а «с учетом особенностей клинического процесса» — на срок до трех недель. При отрицательном тесте на антитела рекомендуется соблюдать общие правила по предотвращению инфицирования.

15 мая в Москве началось массовое тестирование на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил 14 мая, что каждые несколько дней на бесплатный тест станут приглашать около 70 тысяч жителей города. Тогда Собянин отмечал, что «потенциальные носители инфекции» будут должны изолироваться.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусом выше официальных данных. По его словам, заражены около 300 тысяч человек, или 2-2,5% жителей Москвы. На тот момент официально сообщалось, что COVID-19 выявили у более 92 тысяч человек в Москве.

По состоянию на 10:35 21 мая, коронавирус в России обнаружили у более 317 тысяч человек, из них более 92 тысяч выздоровели, еще 3099 человек умерли от COVID-19. По числу выявленных зараженных Россия занимает второе место в мире после США.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 155 219 (+2 913) 1 794 (+68) 40 682 (+3 746) 112 743 2 Московская область 30 983 (+892) 299 (+14) 4 281 (+384) 26 403 3 Санкт-Петербург 12 203 (+408) 104 (+5) 2 661 (+181) 9 438 4 Нижегородская область 7 413 (+204) 53 (+4) 1 756 (+119) 5 604 5 Дагестан 3 746 (+103) 41 (+5) 2 489 (+223) 1 216 6 Свердловская область 3 308 (+174) 10 (+2) 976 (+86) 2 322 7 Краснодарский край 2 974 (+91) 26 1 644 (+104) 1 304 8 Ростовская область 2 926 (+142) 33 1 071 (+82) 1 822 9 Калужская область 2 871 (+121) 21 (+1) 722 (+58) 2 128 10 Тульская область 2 824 (+89) 20 1 026 (+106) 1 778 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 317 554 3 099 92 681 221 774

Актуально на 10:38 21.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами . Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 10:38 21.05.2020 (по московскому времени)