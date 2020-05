«Официальные цифры можно выбросить в мусорное ведро» Аналитик Борис Овчинников рассказал о статистических аномалиях в официальных данных о COVID-19 в России

Егор Алеев / ТАСС / Scanpix / LETA

Один из основателей исследовательского агентства Data Insight заявил, что статистику по коронавирусу в России могут фальсифицировать на федеральном уровне.

К такому выводу аналитик пришел, проанализировав официальные данные о приросте числа заболевших COVID-19 в стране в период с 30 апреля по 24 мая. За 25 дней число выявленных случаев четыре раза заканчивалось на 99: 30 апреля федеральный оперативный штаб сообщил, что коронавирус обнаружили у 7099 человек, 8 мая — у 10699 человек, 12 мая — у 10899 человек, 24 мая — у 8599 человек.

Вероятность того, что за 25 дней число новых выявленных случаев будет четыре раза заканчиваться на 99, составляет 0,011%, «или один случай на 9350 попыток», написал Овчинников в своем фейсбуке. Он просчитал эту вероятность через биномиальное распределение. Овчинников допустил, что это может быть случайность или требование «сверху».

Аналитик отметил, что «достоверность и адекватность» статистики по коронавирусу в России стала быстро сокращаться, начиная с 20 апреля. «Тогда впервые за долгое время (с 4 апреля) количество новых случаев было меньше, чем в предыдущие два дня, и фактически именно с 20 апреля началась первая „полка“, когда до конца месяца, до 29 апреля включительно, по официальным цифрам шел линейный, а не экспоненциальный рост», — пишет он.

Овчинников также сообщил, что первоначально подозревал фальсификацию статистики по коронавирусу только в регионах. «И даже когда 17 мая сразу восемь регионов выдали похожие цифры 97 или 98, я это списывал на случайное совпадение мышления при рисовании цифр, а не на централизацию фальсификаций», — написал он.

«Официальные цифры по количеству заболевших можно выбросить в мусорное ведро — нет никаких оснований считать, что они адекватно показывают динамику эпидемии. Может быть, показывают, может быть, нет — неизвестно. Качество рисованных цифр невозможно и абсурдно оценивать», — заявил Овчинников.

В интервью телеканалу «Дождь» Борис Овчинников сказал, что у него есть «некоторая осторожность и страх» из-за того, что его могут привлечь к ответственности за эту публикацию, но, по его словам, представители власти понимают, что «официальная статистика сильно не дотягивает до адекватного отражения реальности».

В мае газеты The New York Times и Financial Times сообщили, что официальные данные о количестве умерших от коронавирусной инфекции в России не соответствуют реальным. В официальную статистику не попадают 70% смертей, поскольку причиной смерти называют не COVID-19, а основную болезнь человека и осложнения от коронавируса, сказал NYT демограф Алексей Ракша. МИД РФ требовал, чтобы оба издания выпустили опровержения, Госдума грозила лишить газеты аккредитации, а Роскомнадзор объявил о проверке публикаций. Расследование «Медузы» при этом показало, что существующая методика учета смертей позволяет чиновникам сознательно скрывать смерти от COVID-19.

Александр Бакланов