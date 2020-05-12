Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. За сутки выявлено почти 11 тысяч новых случаев

По состоянию на утро 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19, в том числе 10 899 случаев за прошедшие сутки. Такие данные публикует федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве — 5392 и Московской области — 1063.

С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 2116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 43 512 человека (+3711 человек за сутки).

За сутки, по данным Роспотребнадзора, проведено 168 тысяч тестов на новый коронавирус, всего с момента начала эпидемии сделано 5,8 миллиона тестов.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 🇷🇺 Россия 232 243 (+10 899) 2 116 (+107) 43 512 (+3 711) 186 615 🇺🇸 США 1 347 881 (+18 621) 80 682 (+1 156) 232 733 (+16 564) 1 034 466 🇪🇸 Испания 227 436 (+3 086) 26 744 (+123) 137 139 (+973) 63 553 🇬🇧 Великобритания 223 606 (+3 878) 32 106 (+210) 452* 191 048 🇮🇹 Италия 219 814 (+744) 30 739 (+179) 106 587 (+1 401) 82 488 🇫🇷 Франция 176 502 (+452) 26 615 (+263) 56 061 (+507) 93 826 🇩🇪 Германия 172 576 (+697) 7 661 (+92) 145 617 (+1 217) 19 298 🇧🇷 Бразилия 169 594 (+6 895) 11 653 (+530) 67 384 (+2 427) 90 557 🇹🇷 Турция 139 771 (+1 114) 3 841 (+55) 95 780 (+3 089) 40 150 🇮🇷 Иран 109 286 (+1 683) 6 685 (+45) 87 422 (+1 279) 15 179 🇨🇳 Китай 84 011 (+1) 4 637 79 198 (+31) 176 ... ... ... ... ... 📝 Всего в мире 4 188 401 286 437 1 459 920 2 442 044

Актуально на 10:56 12.05.2020 (по московскому времени)

* Статистика по выздоровевшим в Полная версия таблицы со всеми странами .Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.Актуально на 10:56 12.05.2020 (по московскому времени)* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев. В пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией входят, по состоянию на 12 мая, Великобритания, Испания и Италия.

В занимающей третье место Испании официально зафиксировано 227,4 тысячи заболевших ковидом по результатам ПЦР-тестов. Власти страны также отдельно ведут статистику результатов экспресс-тестов (еще около 40 тысяч).