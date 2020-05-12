Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. За сутки выявлено почти 11 тысяч новых случаев
По состоянию на утро 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19, в том числе 10 899 случаев за прошедшие сутки. Такие данные публикует федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.
Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве — 5392 и Московской области — 1063.
С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 2116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.
Всего выздоровели 43 512 человека (+3711 человек за сутки).
За сутки, по данным Роспотребнадзора, проведено 168 тысяч тестов на новый коронавирус, всего с момента начала эпидемии сделано 5,8 миллиона тестов.
Актуально на 10:56 12.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.
Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев. В пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией входят, по состоянию на 12 мая, Великобритания, Испания и Италия.
В занимающей третье место Испании официально зафиксировано 227,4 тысячи заболевших ковидом по результатам ПЦР-тестов. Власти страны также отдельно ведут статистику результатов экспресс-тестов (еще около 40 тысяч).