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Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом. За сутки выявлено почти 11 тысяч новых случаев

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
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По состоянию на утро 12 мая в России зафиксировано 232 243 случая заболевания COVID-19, в том числе 10 899 случаев за прошедшие сутки. Такие данные публикует федеральный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве — 5392 и Московской области — 1063.

С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 2116 человек, в том числе 107 человек за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 43 512 человека (+3711 человек за сутки).

За сутки, по данным Роспотребнадзора, проведено 168 тысяч тестов на новый коронавирус, всего с момента начала эпидемии сделано 5,8 миллиона тестов.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи
🇷🇺 Россия
232 243 (+10 899)
2 116 (+107)
43 512 (+3 711)
186 615
🇺🇸 США
1 347 881 (+18 621)
80 682 (+1 156)
232 733 (+16 564)
1 034 466
🇪🇸 Испания
227 436 (+3 086)
26 744 (+123)
137 139 (+973)
63 553
🇬🇧 Великобритания
223 606 (+3 878)
32 106 (+210)
452*
191 048
🇮🇹 Италия
219 814 (+744)
30 739 (+179)
106 587 (+1 401)
82 488
🇫🇷 Франция
176 502 (+452)
26 615 (+263)
56 061 (+507)
93 826
🇩🇪 Германия
172 576 (+697)
7 661 (+92)
145 617 (+1 217)
19 298
🇧🇷 Бразилия
169 594 (+6 895)
11 653 (+530)
67 384 (+2 427)
90 557
🇹🇷 Турция
139 771 (+1 114)
3 841 (+55)
95 780 (+3 089)
40 150
🇮🇷 Иран
109 286 (+1 683)
6 685 (+45)
87 422 (+1 279)
15 179
🇨🇳 Китай
84 011 (+1)
4 637
79 198 (+31)
176
...
...
...
...
...
📝 Всего в мире
4 188 401
286 437
1 459 920
2 442 044
Полная версия таблицы со всеми странами.Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом.
Актуально на 10:56 12.05.2020 (по московскому времени)
* Статистика по выздоровевшим в Великобритании не обновляется.

Первое место по числу заболевших COVID-19 в мире занимают США с почти 1,4 миллиона случаев. В пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией входят, по состоянию на 12 мая, Великобритания, Испания и Италия.

В занимающей третье место Испании официально зафиксировано 227,4 тысячи заболевших ковидом по результатам ПЦР-тестов. Власти страны также отдельно ведут статистику результатов экспресс-тестов (еще около 40 тысяч).

COVID-19: статистика и прогнозы