Роскомнадзор занялся проверкой статей The New York Times и Financial Times о смертности от коронавируса в России

Роскомнадзор изучает материалы The New York Times и Financial Times, в которых говорилось о резком росте смертности в России во время эпидемии коронавируса.

Проверка проводится в рамках статьи 15.3 ФЗ «Об информации», рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. В этой статье речь идет о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона.

Газета The New York Times 11 мая со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев. 12 мая FT также опубликовала статью (материал под подпиской) о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной. Оба издания ссылались, в числе прочего, на данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет для этого месяца.

МИД РФ потребовал от Financial Times и The New York Times опровергнуть публикации, а в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела заявили, что будут просить принять меры к журналистам, «вплоть до лишения аккредитации в России». Представители The New York Times уже заявили, что «уверены в точности» своего материала о смертности в России.