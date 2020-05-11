Смертность в Москве в апреле достигла пика за десятилетие

Органы ЗАГС Москвы в апреле зарегистрировали 11846 смертей, следует из открытых данных московского правительства. Первой на это обратила внимание газета The Moscow Times.

В апреле 2019 года в Москве зарегистрировали 10005 смертей, на 15,5% меньше, чем в этом году, пишет РИА Новости.

Количество зарегистрированных в апреле 2020 года смертей в Москве — почти на 20% больше среднего для этого месяца показателя за последние 10 лет. С 2010 по 2019 годы в Москве в среднем в апреле регистрировалось по 9866 смертей.

Также показатели смертности в Москве в апреле 2020 года стали самыми высокими для этого месяца с 2010 года, впервые превысив 11 тысяч.

На Москву приходится более половины всех случаев коронавирусной инфекции, выявленных в России, — 109 тысяч из более 209 тысяч случаев по всей стране. При этом уровень смертности в России от COVID-19 ниже, чем в других странах: с начала эпидемии зарегистрировано более 1,9 тысячи смертей, из них 1124 в Москве.