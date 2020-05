МИД РФ потребовал от The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о резком росте смертности в России

МИД РФ подготовил письма в редакции Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть публикации о том, что реальная смертность в России от коронавируса значительно выше, чем официальные данные. Об этом заявила 13 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

В свою очередь глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что депутаты будут просить МИД и другие уполномоченные органы принять в отношении журналистов этих изданий «персонифицированные меры реагирования вплоть до лишения аккредитации в России».

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявил «Интерфаксу»: «Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются».

Газета The New York Times 11 мая со ссылкой на демографа Алексея Ракшу написала, что 70% случаев смерти заболевших COVID-19 в Москве и 80% — в других регионах России не попадают в официальную статистику из-за особенностей фиксации летальных случаев. 12 мая газета FT также опубликовала статью (материал под подпиской) о том, что реальная смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной.

Оба издания ссылались на открытые данные мэрии Москвы, согласно которым смертность в городе в апреле оказалась самой высокой за последние 10 лет для этого месяца. FT предположило, что все случаи смерти, за счет которых в апреле были превышены средние за 10 лет показатели, связаны с коронавирусом. С учетом официально признанных случаев смерти людей с COVID-19 и экстраполяции на всю Россию, писало издание, это дает возможность предположить, что смертей, связанных с коронавирусом, на 72% больше, чем объявляют официально.

По данным на утро 13 мая, опубликованным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, в России умерли 2 212 человек, болевших COVID-19, всего коронавирусная инфекция была обнаружена у 242 271 человека.