В России за сутки выявили более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19

По данным на утро 8 мая в России зарегистрировано 10699 новых случаев коронавирусной инфекции. Это на 532 случая меньше, чем сутки назад. Всего инфицированы 187859 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За последние сутки умерли 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России умерли 1723 человека.

Больше всего случаев COVID-19 выявлено в Москве — 5846, Московской области — 918 и Санкт-Петербурге — 375.

Выздоровели 26608 человек (+2805 человек за сутки).

Как сообщил Роспотребнадзор, за сутки в России выполнено около 184 тысячи тестов. Всего с начала эпидемии сделано 4,9 миллиона тестов на коронавирус, передает «Интерфакс».