В России за сутки коронавирус выявили у 8599 человек. Это минимальное значение за три недели
Источник: Стопкоронавирус.рф
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В России за прошедшие сутки выявлено 8599 случаев заболевания коронавирусной инфекцией — это минимальное количество новых заболевших с 1 мая. Общее число заболевших достигло 344 481, сообщает оперативный штаб.
Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (2516 человек, минимальное значение с 29 апреля), Московской области (862) и Санкт-Петербурге (384).
За сутки умерли 153 человека (с начала пандемии — 3541), выздоровели 5363 человека (всего — 113 299).
Количество проведенных тестов за сутки составило 282 тысячи (всего с начала тестирования — 8,69 миллиона).