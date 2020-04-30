Число умерших от COVID-19 в России превысило тысячу человек

По состоянию на утро 30 апреля в России выявлены 7099 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Это на 1258 человек больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 106498 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Наибольшее число заболевших в Москве (+3093 человека за сутки), Подмосковье (+793), Петербурге (+336), Дагестане (+158), Нижегородской (+150), Брянской (+118), Калужской (+113) и Мурманской (+101) областях.

За минувшие сутки умер еще 101 пациент с COVID-19, а в общей сложности с начала распространения болезни — 1073 человека.

Выздоровели 11619 человек (+1333 человека за последние сутки).

Всего в стране проведены свыше 3,49 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции (+194,5 тысячи тестов за последние сутки).