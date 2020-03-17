Президент РФ в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» порассуждал о российской оппозиции и ее правах. В ответ на упреки журналиста Андрея Ванденко о том, что системная оппозиция стала «ручной», «живет на даче управления делами президента, ездит на BMW с мигалкой», Путин заявил, что смысл политической борьбы состоит в том, чтобы государство обеспечивало равные условия для политиков любых взглядов. Несистемной оппозицией Путин назвал те партии, которые официально зарегистрированы Минюстом. Вот как выглядел диалог президента с журналистом в сокращенном виде.

Андрей Ванденко: То есть профессиональный оппозиционер, живет на даче управления делами президента, ездит на BMW с мигалкой — это супер?

Владимир Путин: Да. Послушайте меня.

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А вот эта несистемная оппозиция — это что такое? Значит, это легальные партии. У нас их вообще 50 партий. Сейчас в стране мы либерализовали регистрацию политических партий, у нас их 50. Значит, ездит человек из оппозиционной партии на автомобиле или не ездит — это другой вопрос.

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Андрей Ванденко: Безусловно. Не, оппозиция нужна в том числе для того, чтобы запускать власти ежа под череп.

Владимир Путин: Да-да-да, правильно. А я сказал поэтому, что и системная нужна, и несистемная нужна. Я Вам даже говорю не как действующий президент, а просто как гражданин России. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность.

Андрей Ванденко: Понимаете, когда оппозиционер несистемный, то сразу же практически автоматом — враг государства.

Владимир Путин: Ничего подобного. Откуда Вы это взяли? Вам так хочется думать? Это не так.

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Андрей Ванденко: Просто я исхожу из того, что вы — сильный человек. То есть, ну, как бы в поддавки играть, ну, оппонент должен быть достойным. Оппонент вот из числа тех, кто ездит на BMW и живет на госдачах, не может вам возразить всерьез.

Владимир Путин: Да. Послушайте меня. Вы считаете, что в любой другой демократической стране, включая США, депутаты Конгресса или Сената — они на козе, что ли, ездят?

Андрей Ванденко: Дело не только в депутатах…

Владимир Путин: Или на кривой кобыле, что ли? Они тоже там пользуются государственным транспортом и ездят…

Андрей Ванденко: Да дело не в машинах, правда.

Владимир Путин: Нет. Дело в этом. Вы же намекнули на то, что они как бы отчасти купленные. Они пользуются тем, что дает им государство для отправления их функций, в рамках действующего закона… Президент и управление делами президента обязаны дать по закону. Нравится ему этот, допустим, депутат либо лидер партии или не нравится.

Андрей Ванденко: Да не в машинах и не в депутатах дело…

Владимир Путин: В этом весь смысл. Это говорит о том, что государство обязано предоставить всем одинаковые возможности для отправления своих политических функций.

Андрей Ванденко: Речь идет о политической борьбе, а не персонально о каких-то машинах там или дачах…

Владимир Путин: А это и есть политическая борьба. Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать. А не так, чтобы председатель: «Ты — правящая партия? Замечательно. Будешь ездить на BMW, а все остальные будут ездить на «Запорожце». Нет! Все должны быть поставлены в равные условия.

Фото в анонсе: Антон Белицкий / ТАСС