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Путин предложил альтернативу Маску. Как тебе такое, Илон?
07:28, 5 марта 2020
Источник: Meduza
В очередной
серии
проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент ответил на вопрос, есть ли в России свой пример для подражания вроде Илона Маска. Таковым он считает главу компании-разработчика ПО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского. Среди российских альтернатив изобретениям основателя Tesla и SpaceX Путин назвал ракетные и лазерные комплексы «Искандер» и «Пересвет». Также президент признался, что никогда не слышал выражения «Как тебе такое, Илон Маск?».
Фото в анонсе: Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA
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