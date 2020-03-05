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Путин предложил альтернативу Маску. Как тебе такое, Илон?

Источник: Meduza
В очередной <a href="https://putin.tass.ru/ru/o-talantlivoy-molodyozhi/" target="_blank">серии</a> проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент ответил на вопрос, есть ли в России свой пример для подражания вроде Илона Маска. Таковым он считает главу компании-разработчика ПО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского. Среди российских альтернатив изобретениям основателя Tesla и SpaceX Путин назвал ракетные и лазерные комплексы «Искандер» и «Пересвет». Также президент признался, что никогда не слышал выражения «Как тебе такое, Илон Маск?».
В очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент ответил на вопрос, есть ли в России свой пример для подражания вроде Илона Маска. Таковым он считает главу компании-разработчика ПО «Лаборатория Касперского» Евгения Касперского. Среди российских альтернатив изобретениям основателя Tesla и SpaceX Путин назвал ракетные и лазерные комплексы «Искандер» и «Пересвет». Также президент признался, что никогда не слышал выражения «Как тебе такое, Илон Маск?».

Фото в анонсе: Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA