Перейти к материалам
новости

Чем отличается стабильность от застоя? Отвечает Владимир Путин

Источник: Meduza
Президент России в беседе с журналистом Андреем Ванденко для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» <a href="https://putin.tass.ru/ru/o-stabilnosti-v-ekonomike/" target="_blank">рассказал</a> об экономическом развитии страны за последние 20 лет. Путин согласился с утверждением, что «первые десять все перло, а потом начался бег на месте», но назвал его «укрепляющим». Президент так и не ответил, чем можно считать такой «бег на месте» — застоем или стабильностью.
Президент России в беседе с журналистом Андреем Ванденко для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал об экономическом развитии страны за последние 20 лет. Путин согласился с утверждением, что «первые десять все перло, а потом начался бег на месте», но назвал его «укрепляющим». Президент так и не ответил, чем можно считать такой «бег на месте» — застоем или стабильностью.

Фото в анонсе: ТАСС / YouTube