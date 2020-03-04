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Чем отличается стабильность от застоя? Отвечает Владимир Путин
07:38, 4 марта 2020
Источник: Meduza
Президент России в беседе с журналистом Андреем Ванденко для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину»
рассказал
об экономическом развитии страны за последние 20 лет. Путин согласился с утверждением, что «первые десять все перло, а потом начался бег на месте», но назвал его «укрепляющим». Президент так и не ответил, чем можно считать такой «бег на месте» — застоем или стабильностью.
Фото в анонсе: ТАСС / YouTube
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