Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Правило драматургии по Чехову и правило безопасности по Путину. Цитата
07:40, 2 марта 2020
Источник: Meduza
В новой серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент
заявил
, что Россия впервые обогнала своих конкурентов по стратегическим вооружениям, создав «наступательное оружие, которого нет в мире» — гиперзвуковые ударные комплексы. При этом он заверил, что Россия не собирается ни с кем воевать, и добавил, что принцип
«чеховского ружья»
не применим к жизни.
Фото в анонсе: ТАСС / YouTube
Напишите нам