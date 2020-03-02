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Правило драматургии по Чехову и правило безопасности по Путину. Цитата

Источник: Meduza
В новой серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент <a href="https://putin.tass.ru/ru/ob-armii/" target="_blank">заявил</a>, что Россия впервые обогнала своих конкурентов по стратегическим вооружениям, создав «наступательное оружие, которого нет в мире» — гиперзвуковые ударные комплексы. При этом он заверил, что Россия не собирается ни с кем воевать, и добавил, что принцип <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D1%91" target="_blank">«чеховского ружья»</a> не применим к жизни.
В новой серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что Россия впервые обогнала своих конкурентов по стратегическим вооружениям, создав «наступательное оружие, которого нет в мире» — гиперзвуковые ударные комплексы. При этом он заверил, что Россия не собирается ни с кем воевать, и добавил, что принцип «чеховского ружья» не применим к жизни.

Фото в анонсе: ТАСС / YouTube