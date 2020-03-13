Владимир Путин считает, что топ-менеджеры российских госкорпораций получают слишком высокие зарплаты.

«Меня самого это коробит, честно вам скажу», — заявил президент в очередной серии интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Беседовавший с ним журналист Андрей Ванденко отметил, что зарплаты составляют «по миллиону в день».

В ответ Путин объяснил, каким образом у топ-менеджеров складывается такая высокая зарплата. «Они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно… Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше», — сказал Путин. Такая же ситуация, по его словам, складывается на рынке гражданской авиации, куда приходят много пилотов иностранных компаний.

На предложение Ванденко, чтобы российские топ-менеджеры получали меньше своих иностранных подчиненных, Путин ответил следующее: «Так где-то бывает? Или мы будем исключением? В мире такого нет».