Россия ответит на возможную агрессию так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии. Об этом в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил президент РФ.

На вопрос журналиста Андрея Ванденко о ставших популярными на 9 мая лозунгах «Можем повторить» Путин сказал следующее: «Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим».

При этом он подчеркнул, что Россия не стремится к такому развитию событий.