Активное гражданское общество — это не только так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон. Это еще и волонтеры, у нас их миллионы уже. Иногда прямо со слезами на глазах на них смотрю, потому что очень здорово люди работают. Несистемной оппозиции тоже дай бог здоровья. Я считаю, они очень нужны, они реально влияют на жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов. Но есть закон, который должны соблюдать все. Мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины? Хотите выразить свою точку зрения, получайте разрешение на публичную акцию и делайте. В некоторых странах за несанкционированные акции пятерочка ломится или десяточка. Добейтесь разрешения. А не получили и вышли — пожалуйте бриться. Отдохнуть, немножко расслабиться в тюрьме. И статус иноагента не мы придумали, а США. Параллель с желтыми звездами у евреев несправедливая. У нас цель закона об иноагентах только в том, чтобы оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне.

Полностью интервью президента в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» смотрите здесь.

Фото в анонсе: ТАСС / Youtube