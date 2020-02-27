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Путин сказал, что он настоящий. «Удмурта» и «Банкетного» не существует
07:26, 27 февраля 2020
Источник: Meduza
Владимир Путин
сообщил
в большом интервью ТАСС, что у него нет двойников, а сам он — настоящий. Во время беседы журналист Андрей Ванденко показал президенту популярные поисковые запросы по фамилии Путин, в том числе «Путин двойник доказательства». По словам президента, тема двойника возникала в начале 2000-х годов, но он отказался от дублеров. Таким образом, Путин косвенно прокомментировал конспирологическую теорию о том, что у него есть двойники, которых якобы
зовут
«Удмурт», «Банкетный» или «Говорун».
Фото в анонсе: Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA
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