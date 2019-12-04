Комплекс «Лахта Плаза» в Санкт-Петербурге, одно из зданий которого занимает медиагруппа «Патриот» Антон Ваганов / ТАСС

В октябре 2019 года четыре петербургских СМИ из , которые связывают с бизнесменом , объединились в медиагруппу «Патриот». В нее вошли «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». Пригожин возглавил попечительский совет организации, хотя ранее отрицал связь с изданиями. Руководителем медиахолдинга стал 35-летний Николай Столярчук.

До «Патриота» Столярчук, юрист по профессии, никогда не занимался медиабизнесом. В 2012 году он возглавил партию «Молодая Россия», которая была создана спустя месяц после протестной акции на Болотной площади в Москве. После ликвидации партии в 2018 году стал адвокатом в Фонде защиты национальных ценностей, сотрудников которого связывали с Евгением Пригожиным и выборами президента Мадагаскара.

Журналисты «Русской службы „Би-би-си“» первыми среди мировых СМИ посетили офис «Патриота» в Петербурге и поговорили с его руководителем. Вот главное, что он рассказал.

О Евгении Пригожине

Николай Столярчук заявил «Би-би-си», что ему никто не предлагал возглавить «Патриот», а идея объединить СМИ — его собственная. По инициативе холдинга Столярчук встретился с Евгением Пригожиным и предложил тому войти в попечительский совет организации. «Мы решили, он будет определенным символом нашей медиагруппы », — сказал Столярчук. Он пояснил, что Пригожин — патриот, поддерживает российскую политику и находится под санкциями.

«Он (Пригожин) помогает нам, ну, не финансово, прежде всего , а помогает нам общаться с другими членами попечительского совета, понимаете?» — сказал Столярчук. Отвечая на уточняющий вопрос, глава «Патриота» заявил, что Пригожин не финансирует холдинг и не владеет им, а «поддерживает морально, подсказывает советом». Столярчук ничего не знает об инвесторе медиагруппы: по его словам, денег, которые есть у СМИ, «вполне хватает». По данным «Би-би-си», выручка четырех изданий в 2018 году составила около 300 миллионов рублей.

О ЧВК «Вагнер»

Столярчук заявил, что, приглашая Пригожина в попечительский совет, в медиагруппе не думали о том, что его предположительная связь с российских журналистов в ЦАР в 2018 году может бросить тень на компанию. «У нас нет доказательств, которые подтверждают его участие, поэтому мы и пригласили его быть главой попечительского совета», — сказал он. Глава «Патриота» также отметил, что «не влезал» в историю корреспондента РИА ФАН , упоминавшегося в расследовании убийства журналистов. «Я не обязан знать подробности обо всех сотрудниках. У нас более 400 человек работает , а я не так давно здесь», — заявил Столярчук.

Говоря о , Столярчук подчеркнул, что на РИА ФАН выходили материалы «о так называемой» частной военной компании: «Мы говорим о том, что у нас нет конкретных доказательств того, что она точно существует. Если вы их нам предоставите, мы будем вам очень благодарны и напишем об этом» . Столярчук также сообщил, что РИА ФАН «с радостью» проведет расследование о добровольцах или компаниях, которые воюют в Сирии, если «у вас есть доказательства и вы готовы нам их предоставить».

Об «антироссийских СМИ»

В разговоре с «Би-би-си», как подчеркнули журналисты, глава «Патриота» постоянно использовал понятие «антироссийское СМИ». По его словам, «это СМИ, которое несет негатив о России и несет пропаганду о том, что Россия является врагом , государством, которое загнивает, и режим в этой стране пора менять». В качестве примера он привел публикации о том, что президент в свой день рождения повысил зарплаты себе и премьер-министру. По словам Столярчука, новость была в том, что зарплату повысили бюджетникам ( ). «Если вы настолько перевираете новость о повышении зарплаты бюджетников, то, значит, вы враждебны к Российской Федерации», — заявил он.

По словам Столярчука, «Патриот» намерен «бороться с антироссийской пропагандой и негативными новостями». Он подчеркнул, что журналисты медиагруппы стараются работать объективно, «предоставлять информацию в полном объеме, без наших эмоций» . При этом, отвечая на вопрос, почему издания холдинга не писали о , избитой полицейским на митинге в Москве, Столярчук сказал, что СМИ представят эту информацию после решения суда или получения доказательств, «что там реально кого-то избили».

О деле Дарьи Сосновской На акции протеста полицейский ударил женщину в живот. За информацию о нем пообещали 100 тысяч рублей

О травле политиков

Глава «Патриота» не согласен с тем, что журналисты холдинга участвовали в травле политиков и общественных деятелей. В разговоре с ним журналисты привели несколько заголовков РИА ФАН. Например, издание называло мужа сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь «некрофилом», а петербургского депутата Максима Резника — «депутатом-наркоманом». Столярчук ответил: «Мы старались давать объективную повестку… Если автор придумал такое название, я не могу его заставить переформатировать это все». Он подчеркнул, что не вмешивается в позицию редакции, но признал, что это «резкие заголовки».

Столярчук добавил, что работает над тем, чтобы издания публиковали больше позитивных новостей, но «у нас, извините, объем контента по военным действиям такой, что нам очень тяжело перекрыть его позитивной повесткой».

О связях с «фабрикой троллей»

Журналисты РИА ФАН ранее работали в одном здании с «фабрикой троллей», а американские власти заявляли, что две эти структуры связаны. Николай Столярчук утверждает, что никакой «фабрики троллей» нет. «„Фабрика троллей“ — это какая-то вымышленная структура… Это какое-то мифическое собрание людей , которых обвиняют в том, что они существенно повлияли на результат выборов президента [США]», — заявил он. По мнению Столярчука, достаточно сложно добиться такого результата . Если же это правда, то «этих людей надо брать в лучшие компании мира и платить им огромные деньги, потому что это профи своего рынка» , заключил он.

Пересказал Александр Бакланов