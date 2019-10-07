Путин повысил зарплаты себе и Медведеву

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат ряда государственных служащих — в том числе президента и премьер-министра России.

В соответствии с указом, 1 октября зарплаты будут увеличены на 4,3% — это официальный уровень инфляции по итогам 2018 года.

Помимо этого, на аналогичную величину были увеличены зарплаты вице-премьеров, министров, председателя ЦИК, генерального прокурора, глав ФСБ, Росгвардии, СВР и других ведомств.

В предыдущий раз Путин повышал зарплаты себе и Медведеву в январе 2018 года. Тогда они индексировались на 4%.

7 октября, в день подписания указа, Владимир Путин отмечает день рождения.