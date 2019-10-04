Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил медиагруппу «Патриот». В нее вошли СМИ из «фабрики медиа», связь с которыми он отрицал

Бизнесмен Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот», в которую вошли издания «Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».

«Открытые медиа», которые первыми обратили внимание на медиахолдинг, отмечают, что связь с вошедшими в группу изданиями Пригожину приписывали давно. При этом представители бизнесмена ее отрицали.

«Открытые медиа» также отмечают, что, согласно адресу на сайте «Патриота», офис медиагруппы находится в петербургском жилом комплексе «Лахта плаза». Его застройщик — компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая принадлежит Пригожину.

Своей целью медиагруппа «Патриот» называет «максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны».

«Федеральное агентство новостей», «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня» включали в так называемую «фабрику медиа» — группу ангажированных СМИ, связанных с бизнес-структурами Евгения Пригожина.

Бизнесмена также связывают с «фабрикой троллей». Это неофициальное название «Агентства интернет-исследований», которое власти США обвиняют во вмешательстве в выборы президента 2016 года. По версии американцев, сотрудники «фабрики троллей» писали посты и комментарии в соцсетях в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы Хиллари Клинтон.

В декабре 2018 года «Федеральное агентство новостей» и «Экономика сегодня» попали под санкции США из-за связи с компанией «Конкорд менеджмент и консалтинг», которая, как считается, финансировала «фабрику троллей».

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