Россия платила шести кандидатам в президенты Мадагаскара. Предвыборные кампании вели на деньги Евгения Пригожина: «Би-би-си»

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на избирательном участке во втором туре президентских выборов, 19 декабря 2018 года Sitraka Rajaonarison / Xinhua / Sipa USA / Vida Press​

19 января 2019 года на Мадагаскаре прошла инаугурация нового президента, которым стал Андри Радзуэлина. Он возглавил страну по итогам двух туров выборов, в которых в общей сложности участвовали 36 кандидатов. Как минимум шесть кандидатов участвовали в избирательной кампании на деньги России, утверждает «Би-би-си». Причем среди тех, кого поддерживала Россия, мог быть и избранный глава государства.

В президентской кампании на Мадагаскаре участвовала большая группа российских политтехнологов, сообщается в фильме «Би-би-си» «Русская игра с Мадагаскарскими выборами». Точное их число не названо, но, как сообщал в марте «Проект» со ссылкой на источники, на выборах работали 15-20 российских специалистов.

Чемодан кэша, Пригожин, Африка. Фильм «Би-би-си» о выборах на Мадагаскаре BBC News — Русская служба

Операция россиян на Мадагаскаре началась в марте 2018 года и продолжалась почти год. Россияне приехали в страну как туристы или наблюдатели на выборах. Они сотрудничали с высокопоставленными людьми. Прямо о работе с россиянами сообщили двое кандидатов в президенты: пастор Майол и бывший премьер-министр страны Жан-Омер Беризики.

С пастором Майолом работали трое российских политтехнологов — Андрей Крамар, Роман Поздняков и Владимир Боярышев. По словам кандидата, россияне внесли за него избирательный залог в 12 тысяч евро, оплатили агитационные ролики на телевидении и передали лично ему пять тысяч евро наличными.

Пастор Майол отметил, что не знал, кто конкретно с ним работал и кого они представляли. Всего, по его словам, россияне поддерживали восемь-девять кандидатов. В организации Transparency International также говорят, что финансирование из-за рубежа, источники которого неизвестны, получили восемь-девять кандидатов. При этом «Би-би-си» сообщает только о шести кандидатах, сотрудничавших с Россией.

Бывший премьер-министр Мадагаскара Жан-Омер Беризики рассказал, что россияне обещали ему два миллиона долларов, но он получил лишь небольшую сумму. В его предвыборном штабе говорят, что с кандидатом сотрудничал политтехнолог Максим Шугалей. Он якобы обещал техническую поддержку и давал указания, что нужно делать, пытаясь контролировать выборы.

Андрей Крамар, Роман Поздняков и Владимир Боярышев покинули Мадагаскар после того, как в Антананариву прошла несогласованная акция, направленная против Франции. Некоторые демонстранты утверждают, что им заплатили за участие в мероприятии. Когда акция закончилась, полиция задержала троих россиян и запретила им въезд в страну, поскольку они работали, имея только туристические визы. Крамар, Поздняков и Боярышев не ответили на вопросы журналистов. По информации «Открытых медиа», Крамар и Поздняков ранее работали в Донбассе.

Авторы фильма «Би-би-си» утверждают, что россияне поддерживали нескольких кандидатов, но, когда появился явный фаворит, стали помогать именно ему. Это Андри Радзуэлина, который возглавлял Мадагаскар в 2009-2014 годах. И бывшему премьер-министру Беризики, и пастору Майолу предлагали поддержать его кандидатуру на выборах. Майол говорит, что отказался это сделать, после чего россияне перестали с ним сотрудничать.

Андри Радзуэлина не считает себя кандидатом России. «Я не являюсь кандидатом какой-то страны, я кандидат от всего народа Мадагаскара», — сказал он «Би-би-си» в ходе предвыборной кампании. Он не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли его Россия. Как отмечают авторы фильма, нет никаких доказательств того, что Радзуэлина принимал деньги от россиян.

По информации авторов фильма «Би-би-си», команду российских политтехнологов, работающих на избирательных кампаниях в разных странах Африки, финансирует российский бизнесмен . В ноябре 2018 года о том, что политические консультанты, связанные с бизнесменом, работают на Мадагаскаре (а также в других странах Африки) также сообщал Bloomberg. «Проект» утверждал, что политтехнологи, связанные с Пригожиным, сотрудничали с восемью кандидатами в президенты Мадагаскара, в том числе с Андри Радзуэлина.

Представители Евгения Пригожина заявили, что предприниматель «не имеет никакого отношения к проектам, которые могут реализовываться политтехнологами в Африке, или к самим политтехнологам».

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Пересказал Александр Бакланов