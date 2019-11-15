СМИ Пригожина рассказали о домогательствах петербургского депутата Вишневского к студенткам. Он пожаловался в полицию на клевету

Павел Каравашкин / Интерпресс / PhotoXPress

Самый известный оппозиционер Петербурга, депутат городского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский обратился с заявлением в полицию из-за публикаций медиагруппы «Патриот» о том, что он якобы домогался студенток.

Вишневский сообщил в фейсбуке, что 14 ноября обратился в полицию по Приморскому району Петербурга. Он потребовал провести проверку и привлечь «организаторов и распространителей этой лжи» к уголовной ответственности по статье о клевете.

7 ноября издание «Народные новости» сообщило об электронном письме, полученном от некой Кристины, которая представилась выпускницей РГПУ имени Герцена. Она утверждала, что в 2014 году Вишневский, преподававший в университете политологию, «домогался» ее и других первокурсниц. 14 ноября похожее письмо от некой Алины опубликовало «Федеральное агентство новостей». Издания опубликовали только скриншоты писем, не став разговаривать с их авторами. СМИ также сравнивали Вишневского с преподавателем СПбГУ , обвиняемым в убийстве студентки, и называли депутата «педофилом». Сюжет об этом также выпустил телеканал «Россия 24».

«То, что обо мне распространяют мерзавцы из пригожинских помоек и государственных телеканалов — абсолютная ложь. Это — месть власти за мою политическую деятельность и политическую позицию», — заявил Вишневский.

В интервью «Новой газете» Борис Вишневский сказал, что он никогда не преподавал у первых курсов в РГПУ имени Герцена, а в 2014 году на потоке не было студенток с именем Кристина. В пресс-службе вуза сообщили, что опросили действующих студентов Вишневского и его коллег: те рассказали, что у них нет претензий к преподавателю.

В 2019 году с травлей со стороны СМИ, связанных с Евгением Пригожиным, столкнулся депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. После того, как полиция в Петербурге жестко задержала больше 60 оппозиционеров на первомайской демонстрации, «Федеральное агентство новостей» и другие издания начали писать о том, что Резник находился под действием наркотиков. При этом никаких доказательств СМИ не привели.

Александр Бакланов