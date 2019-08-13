Кремль не общался с журналистами почти месяц. Вот что там рассказали о протестах в Москве и взрыве секретной ракеты

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

13 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые почти за месяц провел конференц-колл с журналистами. Из-за отпуска Пескова ежедневные беседы не проводились с 18 июля, поэтому ему задали вопросы сразу обо всех главных событиях последних недель: выборах в Мосгордуму, связанных с этим протестах, взрыве ракеты в Белом море. Вот что он ответил.

«Коммерсант FM»: Американские СМИ сообщили, что взрыв под Северодвинском произошел при испытании ракеты «Буревестник», и эту версию поддержал Дональд Трамп. Могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть эти данные?

Дмитрий Песков: Вы знаете, что организация, проводившая испытания, уже сделала заявление на этот счет. Они дали информацию, они объяснили причины аварии, произошедшей во время испытания, которая, к великому нашему общему сожалению, привела к гибели, героической гибели наших коллег . Больше мне добавить к этому нечего. Я все-таки призываю вас ориентироваться на информацию, которую дают наши организации.

«Коммерсант FM»: По поводу протестных акций в Москве. Хотел спросить, считают ли в Кремле правомерным преследование участников протестных акций по статье о массовых беспорядках?

Песков: Здесь нужно четко дифференцировать легитимные, согласованные заранее в установленном порядке акции того или иного характера, а также действия, которые, ну, наверное, подпадают под попытки, скажем так, организации или вовлечения людей в общественные беспорядки. Это совершенно разные явления. Вы знаете, что имело место и то, и другое. Я имею в виду, имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков. В данном случае правоохранительные органы выполняют свои обязанности. То есть делают все, что необходимо для пресечения подобных нелегитимных попыток, а также для организации обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций.

«Коммерсант FM»: Тогда можно, получается, несогласованный митинг квалифицировать как массовые беспорядки, по мнению Кремля, правильно?

Песков: Если это приобретает форму массовых беспорядков, то да.

«Коммерсант FM»: Просто в законе написано про насилие, погромы, поджоги, вооруженное сопротивление представителям власти. Вроде бы этого не наблюдалось. Или у Кремля другая информация?

Песков: Ну мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые по крайней мере подпадают под, например, тоже слово «насилие». По крайней мере насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место. И как раз вы знаете, что сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неподчинения представителям органов власти, оказания им сопротивления. Я еще раз повторяю, идет следствие , и как раз именно следствие и должно выдвинуть обвинения, которые потом будут либо подтверждены, либо нет судом.

«Коммерсант FM»: Но все-таки действия полиции на этих акциях считают ли в Кремле соразмерными, оправданными или, наоборот, несоразмерными, неоправданными?

Песков: Мы считаем, первое, абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти . И считаем абсолютно оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков . В случае появления каких-то судебных исков мы считаем, что эти иски должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде.

«Коммерсант FM»: Вы говорите «общественные беспорядки». То есть не массовые беспорядки, а именно некие общественные?

Песков: Я не знаю, в чем, так сказать, разница… Здесь, по-моему, прекрасно понятно, о чем я говорю.

«Коммерсант FM»: В УК написано «массовые».

Песков: Ясно, я не говорю сейчас с вами языком УК. Нам сложно будет с вами общаться языком УК. Согласитесь, тогда не будет получаться вообще конференц-колла.

«Дождь»: Вы сказали про «считаете абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны органов власти». Наблюдали ли вы такое несоразмерное применение силы, жесткое отношение полиции по отношении к людям? Потому что по картинке как раз беспорядков массовых, поджогов не было, а вот жесткие удары, девушек, вот этот удар в живот со стороны полицейского, о котором все говорят…

Песков: Значит, мы, безусловно, мы фиксируем, мы обращаем внимание на все материалы, которые появляются, где совершенно очевидно запечатлены случаи, по факту которых, кстати, ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка . И мы знаем, что правоохранительные органы об этом говорили нам. И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правоохранительных , что также является недопустимым. И то, и другое мы фиксируем, принимаем к сведению. Но еще раз повторяю: администрация президента не может и не должна выносить каких-то вердиктов на этот счет. Это не прерогатива Кремля . Единственный, кто вправе выносить решения, это суд, после соответствующего следствия.

«Эхо Москвы»: Вы сказали «не прерогатива Кремля», но все-таки: министры назначаются президентом, и то, как вели себя сотрудники полиции, действительно получило какую-то общественную оценку. Никаких вопросов к действиям министерства у президента не возникло, профильного? Министерства внутренних дел, ну и Росгвардии, раз уж мы, как бы они там в связке действовали.

Песков: Во-первых, я еще раз хочу вам напомнить, что МВД, как и другие силовые ведомства, они уже заявили о том, что определенные случаи находятся в проверке. Они выполняют необходимые действия, чтобы проверить, насколько были оправданными, нужными и необходимыми те или иные действия наших правоохранителей . Это первое. А во-вторых, главное, это то, что наши правоохранители, они выполняют свою функцию. Они выполняют свою функцию, предусмотренную в законе.

«Эхо Москвы»: Тогда вопрос о том, как они исполняют эту функцию. Они исполняют ее анонимно, без каких-либо опознавательных знаков, без жетонов и даже с закрытыми лицами. Это Кремль никак не смущает?

Песков: Это не прерогатива Кремля. Большего я не могу вам сказать. Еще, пожалуйста?

Associated Press: А тот факт, что президент еще не высказался о протестах, которые уже длятся три выходных подряд, означает, что для президента это не общественно значимое событие, что не стоит о нем пока разговаривать.

Песков: Ну нет. Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее, но речь идет о столице Москве, речь идет об акциях в разных жанрах, которые происходят в столице. Безусловно, глава государства обращает на это внимание , но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения .

Associated Press: То есть эти события воспринимаются не как из ряда вон выходящие?

Песков: Безусловно, нет.

Bloomberg: Правоохранительные органы, в том числе Следственный комитет, они едины в своих оценках произошедшего. Мы все видим аресты по уголовным делам, которые возбудил Следственный комитет, о массовых беспорядках и так далее. Хотелось бы понять: Кремль полностью в этой ситуации доверяет оценке правоохранительных органов того, что происходило на улицах Москвы, или, на ваш взгляд, возможно, были ошибки в том, как правоохранительные органы это квалифицируют, и стоит это перепроверить?

Песков: Я уже косвенно ответил на этот вопрос. Не думаю, что мне есть что добавить к уже сказанному.

Bloomberg: Второй момент [про] последний согласованный митинг, когда было много людей на проспекте Сахарова. Скажите, пожалуйста, те требования, которые [вошли] в резолюцию митинга, с ними в Кремле ознакомились? И считают ли возможным выполнение хотя бы части этих требований?

Песков: Честно говоря, мне ничего не известно о резолюции митинга . Я не знаю, кто ее принимал, я не могу ответить на этот вопрос. Не располагаю такой информацией.

Bloomberg: По тому, как проходил этот митинг, понятно, что сначала массовые выступления в Москве были связаны с нерегистрацией кандидатов в депутаты Мосгордумы. Но это тоже, кстати, вопрос, который вам хотелось бы задать, потому что не было давно конференц-коллов, и все-таки события там развивались как раз. Тоже, если можно, разделю на две части. Первая: ваша оценка всего того, что происходило вокруг нерегистрации кандидатов в депутаты? Почему весь оппозиционный спектр был не зарегистрирован, и несмотря на то, что люди…

Песков: Любой кандидат в депутаты, получив отказ, правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии . Есть предусмотренная законом процедура, и здесь все абсолютно четко, и здесь нет никакой двусмысленности. Вот это первое, из чего мы исходим.

Bloomberg: Второй момент. Повальное недовольство людей тем, что большое количество нерегистраций альтернативных кандидатов в Мосгордуму от оппозиции привело к этим массовым выступлениям. Действия полиции в отношении протестующих привели во многом к тому, что так много людей вышли на проспект Сахарова в минувшие выходные, потому что вторая, скажем так, часть недовольства была связана с чрезмерным применением силы или репрессивных функций в том числе. Там же не только разгоны протестующих, там и административные задержания, но именно возбуждение таких массовых уголовных дел, где больше десятка человек арестованы, это все повысило градус возмущения.

Песков: Понятно. Давайте постепенно. Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями, поэтому использовать фразу «неправомерное применение силы», «неправомерное отстранение от выборов», «неправомерные аресты» и так далее — это может делать или только ведомство, которое это делает по итогам служебных проверок, или устанавливает суд . Мы с вами этого делать не можем. Мы не имеем на это право. Поэтому в случае, если будут подаваться и когда будут подаваться соответствующие обращения, будут соответствующие иски, давайте дождемся уже вердиктов , которые и охарактеризуют то, что происходило.

Bloomberg: Совершенно согласен, оценки, конечно, правовые, но люди выходят на улицы, и в том числе на несанкционированные акции, руководствуясь своими внутренними мотивами, в том числе эмоциональными . Условно говоря, приведу маленький пример: люди сдавали за кого-то подписи, а потом выясняется, что они в своем маленьком московском районе видели, что только человек от оппозиции принимал эти подписи, а потом выясняется, что этот человек не получил ни одной проверенной подписи. Вот это и толкает. Они считают это несправедливым, они выходят. Потом они видят те же самые кадры взаимодействия полиции и протестующих людей. Понятно, что люди выходят, не дожидаясь решений суда, которые квалифицируют, тем не менее, на ваш взгляд в Кремле, то, что так много людей вышло в Москве, заслуживает внимания и конструктивного диалога с этой частью общества, которая стояла на проспекте Сахарова не так давно?

Песков: Безусловно, это заслуживает внимания . И, конечно, как я уже сказал, мы обращаем на это внимание и очень внимательно отслеживаем те моменты, по которым у людей возникают вопросы. И делаем это не только мы, а делают это главным образом городские власти, потому что речь все-таки идет о выборах в Мосгордуму . Давайте исходить их этого.

Мы надеемся, что на все спорные ситуации, ситуации, которые стали резонансными, будут даны соответствующие ответы. Есть основания на это надеяться, потому что внутренние проверки, служебные расследования, все проводится. Ведется также следствие по ряду важных, резонансных дел. Вот, наверное, все, что можно сказать в дополнение.

«Эхо Москвы»: Прокомментировала уже [глава ЦИК] Элла Памфилова, что о переносе или отмене выборов 8 сентября. Дело в том, что президент имеет право это делать, соблюдая некоторые условия. Насколько рассматривается вопрос отмены или переноса выборов?

Песков: Мне неизвестно о том, чтобы этот вопрос рассматривался. Все-таки это вопрос Центральной избирательной комиссии. Я не располагаю такой информацией.

«Интерфакс»: Вчера объяснили техническими причинами перенос мероприятия в Сочи у президента.

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Би-би-си: Многие уже называют то, что происходит в Москве, неким политическим кризисом. Хотела спросить, как в Кремле предлагают решить эту ситуацию? Как дальше должны поступать структуры?

Песков: Мы не согласны с теми многими, которые называют происходящее политическим кризисом.

Би-би-си: Но это самые масштабные акции протеста в течение 10 лет — это не кризис, что ли?

Песков: Нет. Это не кризис. Почему? Протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста. Иногда эти акции имеют смешанный характер, такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы случаются. Поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее. Но никоим образом это, конечно, нельзя ассоциировать с кризисом .

Би-би-си: А предложения по резолюции этой ситуации — если не кризиса, то ситуации, которая возникла.

Песков: Этим занимаются городские власти, этим занимается избирательная комиссия . Есть определенная процедура, предусмотренная в законе. И, собственно, вот это сейчас является самым главным, вокруг этого появляются вопросы у тех, кто считает, что произошла какая-то несправедливость в ходе регистрации кандидатов.

Би-би-си: Но ведь сейчас намного шире высказываются претензии — к системе вообще, к поведению правоохранительных органов, к тому, что называют то, что было в основном мирными протестами, то, что их называют теперь массовыми беспорядками. То есть очень много больших претензий уже.

Песков: Нет, смотрите, есть обычные мирные протесты, которые согласованы соответствующим образом, а есть массовые беспорядки . Это совершенно два разных явления.

Bloomberg: А несогласованный протест — он уже по определению является массовым беспорядком? Или есть форма несогласованного протеста, несанкционированного, которая при этом не является массовым беспорядком.

Песков: Я не хотел бы сейчас выступать адвокатом той или иной стороны, поэтому не буду отвечать на этот вопрос . Есть ли еще по каким-то другим темам?

«Эхо Москвы»: От «Эха Москвы» в продолжение этой темы [взрыва в Белом море]…

Песков: А у нас что, все остальные СМИ в отпуске, что ли? Товарищи, просыпаемся!

«Эхо Москвы»: Мы любим работать, чего уж тут.

Песков: Молодцы.

«Эхо Москвы»: Вы сказали, что нужно обращаться к тем органам власти, которые сообщают о том, что произошло там, в Северодвинске. Смотрите, официальные органы сообщают о том, что уровень радиации в Северодвинске в день взрыва был местами превышен в 16 раз. При этом министерство обороны в тот же день говорило, что все в норме. Как в Кремле расценивают такие отличия в информации и уверены ли в Кремле, что местное население в безопасности? В смысле как раз тех радиационных последствий, которые могут быть.

Песков: Мне нечего добавить к тому, что я сказал технологически. Могу лишь заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами делается все и обеспечивается полностью безопасность граждан РФ. В этом не должно быть никаких сомнений .

«Дождь»: Еще Антон Желнов…

РИА «Новости»: А РИА «Новости»?

Песков: Вот, РИА «Новости» мне гораздо более симпатичны в этой ситуации! Так?

РИА «Новости»: Даже не знаю, комплимент ли это. Надеюсь, что да.

Песков (смеется).

РИА «Новости»: С выходом вас из отпуска!

Песков: Спасибо.

РИА «Новости»: Если можно, по поводу международной тематики — по Украине и по Франции…

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«Медуза»: Возвращаясь снова к теме протестов. Получилась ситуация, что после начала протестных акций активизировались не только силовые органы, которые непосредственно причастны — МВД участвовало в обеспечении безопасности и в разгоне, Следственный комитет возбудил уголовное дело, — но потом сначала прокуратура направила иск, чтобы забрать из семьи протестующих ребенка. Потом военкоматы начали выписывать повестки, в том числе женщинам, участвовавшим в митинге. Потом судебные приставы пришли взыскивать долги именно у тех, кто протестовал. Где находится центр принятия решений, который отдает команды всем силовым ведомствам? Это в Кремле принималось решение?

Песков: Нет, не нужно искать черной кошки там, где ее нет. Никаких нету центров принятия решения. Ведомства выполняют свои функции . Говорить, что судебные приставы взыскивают деньги с тех, кто принимал участие в митинге, глупо. Вы знаете, сколько людей являются должниками.

«Медуза»: Приставы сами отчитались о том, что они работали именно по протестующим, в эфире московского городского канала «Москва 24».

Песков: Нет, это приятно, [то есть] это понятно. Но они так же могут отчитаться о том, что они работают по всем остальным гражданам, которые являются должниками. В том числе они работают и по тем, кто участвует в этих действиях, которые могут квалифицироваться как общественные беспорядки.

«Эхо Москвы»: Простите, но повестки в военкомат девушкам — это что-то совсем необычное.

Песков: Дело в том, что администрация президента не имеет никакого отношения к повесткам в военкомат . У нас есть военкоматы, у нас есть министерство обороны. Поэтому вы можете адресовать туда свои вопросы на этот счет.

«Эхо Москвы»: То есть в Кремле отрицают связанность этих действий между собой?

Песков: Вопрос [был] «Где этот центр по принятию решений». Вот я вам отвечаю, что не нужно искать никакого центра по принятию решений. Ведомства выполняют свои функции. Если в том, как ведомства выполняют свои функции, есть какие-то вопросы, то мы вам рекомендуем обращаться именно в эти ведомства.

Bloomberg: Вы говорили, что идут разбирательства по митингу, по нерегистрации кандидатов. Некоторые судебные решения уже приняты. Хотелось бы понять с точки зрения здравого смысла. Когда суд отказывается рассматривать заявления избирателей, которые хотели бы подтвердить, что они подписывались за кандидата, ссылаясь на то, что раз эксперт-почерковед нашел нарушения в подписях, то тех людей, которые подписывались за этого кандидата, и слушать не надо. Это как вообще? В какой реальности? В правовой, не в правовой?

Песков: Традиционно я не могу и не буду комментировать решение суда .

Bloomberg: Но оно уже состоялось. Я понимаю, что [чтобы не] влиять на решение суда, который собирается принять решение, вы не комментируете. Но на уже состоявшееся…

Песков: Нет, я не могу комментировать решение суда, не буду это делать. Если у вас есть какие-то вопросы, если по-прежнему есть неясные какие-то ситуации и вам кажется то или иное решение несправедливым, вы можете дискутировать на эту тему. Но я как пресс-секретарь президента не могу оценивать решения суда. Это невозможно.

Михаил Зеленский, Виктор Давыдов, Александр Бакланов