Почему Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и других кандидатов нельзя допускать на выборы. Позиция ЦИК в одном абзаце

МВД говорит, что данные избирателей не совпадают, но не говорит, как именно не совпадают? Это их право, а вам вообще нельзя доверять персональные данные! Ваши подписи забраковали, потому что нотариус совершил ошибку, когда заверял документы? А вы сами куда смотрели, не могли проверить, что нотариус делает! Что, в другом случае из-за ошибки нотариуса подписи вам вернули? Да, неаккуратно получилось, тогда мы те подписи тоже забракуем. Вы не верите почерковедам МВД, поэтому заказали собственную экспертизу? Такая экспертиза стоит миллионы рублей, а как известно, кто заказывает музыку… Вы принесли пачку заявлений избирателей с копиями паспортов и видеодоказательствами, что они правда за вас подписались? Можете не доставать, у нас здесь не суд, чтобы допросы устраивать! Ладно, мы вернем вам семь подписей, в регистрации отказано.

Полностью заседание рабочей группы ЦИК можно посмотреть здесь.

Пересказал Михаил Зеленский Фото в анонсе: Сергей Фадеичев / ТАСС / Scanpix / LETA