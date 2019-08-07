Приставы устроили рейды по квартирам участников акции 27 июля в Москве

Федеральная служба судебных приставов проводит «рейдовые мероприятия» по квартирам граждан, задержанным на в Москве.

Как заявила в интервью телеканалу «Москва 24» замглавы столичного управления ФССП Евгения Клименко, у задержанных имеются задолженности на общую сумму в 26 миллионов рублей, в основном это долги по кредитам.

По ее словам, приставы совершают обход квартир, чтобы установить имущественное положение участников акции протеста. Некоторых из них приставы не застали дома, поэтому к ним предпримут принудительные меры привода или даже объявления в розыск, добавила Клименко.

Ранее Следственный комитет заявлял, что выявил 134 уклониста от военной службы среди задержанных участников акции 27 июля.