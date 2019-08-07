Приставы устроили рейды по квартирам участников акции 27 июля в Москве
Источник: M24.ru
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Федеральная служба судебных приставов проводит «рейдовые мероприятия» по квартирам граждан, задержанным на акции протеста 27 июля в Москве.
Как заявила в интервью телеканалу «Москва 24» замглавы столичного управления ФССП Евгения Клименко, у задержанных имеются задолженности на общую сумму в 26 миллионов рублей, в основном это долги по кредитам.
По ее словам, приставы совершают обход квартир, чтобы установить имущественное положение участников акции протеста. Некоторых из них приставы не застали дома, поэтому к ним предпримут принудительные меры привода или даже объявления в розыск, добавила Клименко.
Ранее Следственный комитет заявлял, что выявил 134 уклониста от военной службы среди задержанных участников акции 27 июля.